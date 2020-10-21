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Курс доллара опустился до 77 рублей впервые с 13 октября
Рубль усиливает рост к главным мировым валютам после старта торгов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:57
2020-10-21T12:07
московская биржа
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Рубль усиливает рост к главным мировым валютам после старта торгов, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Так, по состоянию на 10:43 (мск) курс доллара расчетами "завтра" упал на 39 копеек — до 76,95 рубля, опустившись ниже 77 рублей впервые с 13 октября. Курс евро между тем снизился на 26 копеек — до 91,24 рубля.Рублевый индекс Мосбиржи, по данным на 10:08 (мск), поднимался на 0,15% — до 2807,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,52%, до 1146,64 пункта.Нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> с поставками в декабре, в свою очередь, дешевеет на 1,27% — до 42,61 доллара за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки WTI с утра составляла 41,5 доллара за баррель (минус 0,48%).Эксперты ранее отмечали, что мировые цены на нефть падают из-за второй волны пандемии COVID-19 и введения новых карантинных мер. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с начала года SARS-CoV-2 заразились более 40,7 миллиона человек, число умерших превысило 1,1 миллиона.
https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html
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московская биржа, brent, экономика

Курс доллара опустился до 77 рублей впервые с 13 октября

10:57 21.10.2020 (обновлено: 12:07 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом доллара на одной из улиц в Москве.
Электронное табло с курсом доллара на одной из улиц в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Рубль усиливает рост к главным мировым валютам после старта торгов, следует из данных Московской биржи.
Так, по состоянию на 10:43 (мск) курс доллара расчетами "завтра" упал на 39 копеек — до 76,95 рубля, опустившись ниже 77 рублей впервые с 13 октября. Курс евро между тем снизился на 26 копеек — до 91,24 рубля.
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Нефть марки Brent с поставками в декабре, в свою очередь, дешевеет на 1,27% — до 42,61 доллара за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки WTI с утра составляла 41,5 доллара за баррель (минус 0,48%).
Эксперты ранее отмечали, что мировые цены на нефть падают из-за второй волны пандемии COVID-19 и введения новых карантинных мер. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с начала года SARS-CoV-2 заразились более 40,7 миллиона человек, число умерших превысило 1,1 миллиона.
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Московская биржаBrentЭкономика
 
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