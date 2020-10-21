https://ria.ru/20201021/dollar-1580778044.html

Курс доллара опустился до 77 рублей впервые с 13 октября

Рубль усиливает рост к главным мировым валютам после старта торгов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:57

2020-10-21T10:57

2020-10-21T12:07

московская биржа

brent

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Рубль усиливает рост к главным мировым валютам после старта торгов, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Так, по состоянию на 10:43 (мск) курс доллара расчетами "завтра" упал на 39 копеек — до 76,95 рубля, опустившись ниже 77 рублей впервые с 13 октября. Курс евро между тем снизился на 26 копеек — до 91,24 рубля.Рублевый индекс Мосбиржи, по данным на 10:08 (мск), поднимался на 0,15% — до 2807,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,52%, до 1146,64 пункта.Нефть марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> с поставками в декабре, в свою очередь, дешевеет на 1,27% — до 42,61 доллара за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на смесь марки WTI с утра составляла 41,5 доллара за баррель (минус 0,48%).Эксперты ранее отмечали, что мировые цены на нефть падают из-за второй волны пандемии COVID-19 и введения новых карантинных мер. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с начала года SARS-CoV-2 заразились более 40,7 миллиона человек, число умерших превысило 1,1 миллиона.

https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html

https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580670953.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, brent, экономика