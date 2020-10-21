https://ria.ru/20201021/dokhody-1580834130.html
Путин заявил о необходимости защитить доходы россиян в условиях COVID-19
Занятость и доходы россиян в условиях пандемии коронавируса должны быть защищены, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами правления Российского... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:12
2020-10-21T15:12
2020-10-21T15:12
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Занятость и доходы россиян в условиях пандемии коронавируса должны быть защищены, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>).Он напомнил, что в стране уже наработан опыт поддержки крупнейших системообразующих предприятий, ключевых отраслей отечественной экономики, в числе которых строительство, легкая промышленность, автопром, транспорт, связь."Эти механизмы поддержки бизнеса, трудовых коллективов мы готовили и запускали нынешней весной в прямом диалоге с предпринимателями и ведущими деловыми объединениями, в том числа и с РСПП", - отметил президент, поблагодарив представителей союза за участие в этой работе.
https://ria.ru/20201021/pandemiya-1580831227.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика