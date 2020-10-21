https://ria.ru/20201021/dodin-1580831982.html
Худрук Малого драматического театра Лев Додин заразился коронавирусом
Художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ) Лев Додин заразился коронавирусной инфекцией, сообщает театр. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:01
2020-10-21T15:01
2020-10-21T15:01
культура
коронавирус в россии
театр
новости культуры
лев додин
малый драматический театр - театр европы
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. </strong>Художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ) Лев Додин заразился коронавирусной инфекцией, сообщает театр."Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтвержденные случаи. Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова (жена Додина – Прим. ред.) госпитализирована", - сообщает театр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Театр также сообщил о переносе ряда спектаклей с октября на ноябрь."Многие сильно расстроятся из-за переноса премьеры, особенно те, кто уже почти сел в поезд или самолет, чтобы успеть на наших "Братьев Карамазовых". Поверьте, нам тоже жаль несыгранных спектаклей и вновь отложенных планов, но теперь мы не можем поступать иначе", - отмечается в сообщении.Академический Малый драматический театр - Театр Европы был открыт в Ленинграде в 1944 году. Мировую известность МДТ получил в 1988 году после того, как его главным режиссером стал Лев Додин. С тех пор спектакли театра демонстрировались в более чем 60 городах Европы, Южной и Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.
https://ria.ru/20201001/teatr-1578038396.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, театр, новости культуры, лев додин, малый драматический театр - театр европы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ) Лев Додин заразился коронавирусной инфекцией, сообщает театр.
"Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтвержденные случаи. Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова (жена Додина – Прим. ред.) госпитализирована", - сообщает театр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Театр также сообщил о переносе ряда спектаклей с октября на ноябрь.
"Многие сильно расстроятся из-за переноса премьеры, особенно те, кто уже почти сел в поезд или самолет, чтобы успеть на наших "Братьев Карамазовых". Поверьте, нам тоже жаль несыгранных спектаклей и вновь отложенных планов, но теперь мы не можем поступать иначе", - отмечается в сообщении.
Академический Малый драматический театр - Театр Европы был открыт в Ленинграде в 1944 году. Мировую известность МДТ получил в 1988 году после того, как его главным режиссером стал Лев Додин. С тех пор спектакли театра демонстрировались в более чем 60 городах Европы, Южной и Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.