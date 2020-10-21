Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201021/dodin-1580831982.html
Худрук Малого драматического театра Лев Додин заразился коронавирусом
Художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ) Лев Додин заразился коронавирусной инфекцией, сообщает театр. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:01
2020-10-21T15:01
культура
коронавирус в россии
театр
новости культуры
лев додин
малый драматический театр - театр европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155276/72/1552767212_0:69:2731:1605_1400x0_80_0_0_fa717b2a536639af5357c029df2437f9.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. </strong>Художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ) Лев Додин заразился коронавирусной инфекцией, сообщает театр."Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтвержденные случаи. Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова (жена Додина – Прим. ред.) госпитализирована", - сообщает театр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Театр также сообщил о переносе ряда спектаклей с октября на ноябрь."Многие сильно расстроятся из-за переноса премьеры, особенно те, кто уже почти сел в поезд или самолет, чтобы успеть на наших "Братьев Карамазовых". Поверьте, нам тоже жаль несыгранных спектаклей и вновь отложенных планов, но теперь мы не можем поступать иначе", - отмечается в сообщении.Академический Малый драматический театр - Театр Европы был открыт в Ленинграде в 1944 году. Мировую известность МДТ получил в 1988 году после того, как его главным режиссером стал Лев Додин. С тех пор спектакли театра демонстрировались в более чем 60 городах Европы, Южной и Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.
https://ria.ru/20201001/teatr-1578038396.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155276/72/1552767212_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_ba2a51ac53ba8b656c3949c0fdedf9c5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, театр, новости культуры, лев додин, малый драматический театр - театр европы

Худрук Малого драматического театра Лев Додин заразился коронавирусом

15:01 21.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛауреат российской национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинации "Драма. Спектакль большой формы" Лев Додин
Лауреат российской национальной театральной премии Золотая Маска в номинации Драма. Спектакль большой формы Лев Додин - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ) Лев Додин заразился коронавирусной инфекцией, сообщает театр.
"Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтвержденные случаи. Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова (жена Додина – Прим. ред.) госпитализирована", - сообщает театр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Театр также сообщил о переносе ряда спектаклей с октября на ноябрь.
"Многие сильно расстроятся из-за переноса премьеры, особенно те, кто уже почти сел в поезд или самолет, чтобы успеть на наших "Братьев Карамазовых". Поверьте, нам тоже жаль несыгранных спектаклей и вновь отложенных планов, но теперь мы не можем поступать иначе", - отмечается в сообщении.
Академический Малый драматический театр - Театр Европы был открыт в Ленинграде в 1944 году. Мировую известность МДТ получил в 1988 году после того, как его главным режиссером стал Лев Додин. С тех пор спектакли театра демонстрировались в более чем 60 городах Европы, Южной и Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.
Здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 11:22Культура
Театральные премьеры октября. "Горбачев", "Бесы" и "Соломенная шляпка"
 
КультураКоронавирус в РоссииТеатрНовости культурыЛев ДодинМалый драматический театр - театр Европы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали в Москве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
22:10Власти Греции заявили о критической ситуации с коронавирусом
Лента новостейМолния