https://ria.ru/20201021/dodin-1580831982.html

Худрук Малого драматического театра Лев Додин заразился коронавирусом

Художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ) Лев Додин заразился коронавирусной инфекцией, сообщает театр. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:01

2020-10-21T15:01

2020-10-21T15:01

культура

коронавирус в россии

театр

новости культуры

лев додин

малый драматический театр - театр европы

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. </strong>Художественный руководитель Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ) Лев Додин заразился коронавирусной инфекцией, сообщает театр."Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтвержденные случаи. Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова (жена Додина – Прим. ред.) госпитализирована", - сообщает театр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Театр также сообщил о переносе ряда спектаклей с октября на ноябрь."Многие сильно расстроятся из-за переноса премьеры, особенно те, кто уже почти сел в поезд или самолет, чтобы успеть на наших "Братьев Карамазовых". Поверьте, нам тоже жаль несыгранных спектаклей и вновь отложенных планов, но теперь мы не можем поступать иначе", - отмечается в сообщении.Академический Малый драматический театр - Театр Европы был открыт в Ленинграде в 1944 году. Мировую известность МДТ получил в 1988 году после того, как его главным режиссером стал Лев Додин. С тех пор спектакли театра демонстрировались в более чем 60 городах Европы, Южной и Северной Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.

https://ria.ru/20201001/teatr-1578038396.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, театр, новости культуры, лев додин, малый драматический театр - театр европы