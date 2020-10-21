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https://ria.ru/20201021/dobrovolets-1580897988.html
В Бразилии умер участник испытаний вакцины AstraZeneca
Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa сообщило о гибели гражданина страны, участвовавшего в испытаниях вакцины от коронавируса... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T20:03
2020-10-21T21:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
великобритания
бразилия
в мире
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<strong>МЕХИКО, 21 окт — РИА Новости.</strong> Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa сообщило о гибели гражданина страны, участвовавшего в испытаниях вакцины от коронавируса британской компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> и оксфордского университета.Заявление надзорного органа опубликовал портал G1.В документе не раскрывается причина смерти "из соображений этики и конфиденциальности", а также не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат.AstraZeneca сообщила G1, что пока не имеет официальной позиции по смерти испытывавшего вакцину и не комментирует эту информацию.По информации Anvisa, международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины предоставил частичные данные расследования этого инцидента и предложил продолжить испытания.Бразильские СМИ со ссылкой на "источники, связанные с международным исследованием", сообщают, что доброволец, который скончался от осложнений COVID-19, получил плацебо.Ситуацию прокомментировали в Оксфорде. Так, официальный представитель университета заявил, что вакцина безопасна, ее испытания продолжатся."После тщательного изучения этого вопроса в Бразилии не возникло беспокойства относительно безопасности клинических испытаний. Независимое расследование, проведенное в дополнение к выводам бразильского регулятора, рекомендовало продолжить испытания", — говорится в заявлении.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580833455.html
https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580818516.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, бразилия, в мире

В Бразилии умер участник испытаний вакцины AstraZeneca

20:03 21.10.2020 (обновлено: 21:30 21.10.2020)
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 21 окт — РИА Новости. Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa сообщило о гибели гражданина страны, участвовавшего в испытаниях вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca и оксфордского университета.
Заявление надзорного органа опубликовал портал G1.
В документе не раскрывается причина смерти "из соображений этики и конфиденциальности", а также не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат.
AstraZeneca сообщила G1, что пока не имеет официальной позиции по смерти испытывавшего вакцину и не комментирует эту информацию.
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По информации Anvisa, международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины предоставил частичные данные расследования этого инцидента и предложил продолжить испытания.
Бразильские СМИ со ссылкой на "источники, связанные с международным исследованием", сообщают, что доброволец, который скончался от осложнений COVID-19, получил плацебо.
Ситуацию прокомментировали в Оксфорде. Так, официальный представитель университета заявил, что вакцина безопасна, ее испытания продолжатся.
"После тщательного изучения этого вопроса в Бразилии не возникло беспокойства относительно безопасности клинических испытаний. Независимое расследование, проведенное в дополнение к выводам бразильского регулятора, рекомендовало продолжить испытания", — говорится в заявлении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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