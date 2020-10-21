https://ria.ru/20201021/dimitriy-1580819856.html

Патриарх Кирилл сожалеет, что не сможет участвовать в отпевании Смирнова

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Димитрия Смирнова и заявил, что не сможет принять участие в его... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:04

2020-10-21T14:04

2020-10-21T15:16

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

умер протоиерей димитрий смирнов

русская православная церковь

москва

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Димитрия Смирнова и заявил, что не сможет принять участие в его отпевании, так как находится на карантине, следует из обращения патриарха к родным и близким умершего, которое было опубликовано на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a>.Ранее в среду стало известно, что бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Смирнов умер в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 70-м году жизни от осложнения хронических болезней.Он отметил, что Смирнов "более сорока лет с ревностью совершал священническое служение, неустанно свидетельствуя ближним и дальним о преображающей силе православной веры".Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.Отец Димитрий основал несколько детских домов, стоял у истоков движения в защиту жизни еще не рожденных детей, одним из первых в Москве начал вести кампании против абортов, участвовал в законотворческой деятельности, направленной против абортов и в защиту семьи.Широкой публике он известен своими яркими, провокационными высказываниями на духовные темы. Так, например, в начале 2020 года он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" (церковь считает половую связь без вступления в законный брак блудом, то есть грехом. — Прим. ред.). Сам он подчеркнул, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака. Таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин. Смирнов пояснил, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили женщин "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.

https://ria.ru/20201019/vaktsina-1580529395.html

https://ria.ru/20201021/smirnov-1580771316.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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