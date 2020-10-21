В РПЦ подтвердили причину смерти Димитрия Смирнова
13:06 21.10.2020 (обновлено: 15:16 21.10.2020)
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Известный протоиерей Димитрий Смирнов умер от хронических болезней, которые могли обостриться после заболевания коронавирусом, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни. Он известен своими откровенными и яркими высказываниями о демографии, материнстве, воспитании детей и общественной жизни в целом.
"У него было очень много хронических заболеваний, одно из них – сахарный диабет, и с сердцем были проблемы, с ногами. То, что он переболел коронавирусом, возможно, обострило какие-то заболевания, но он умер не от COVID-19. От этого, его, слава Богу, вылечили. Но другие заболевания привели к его безвременной кончине", - сказал Пантелеимон.
О том, что протоиерей заразился коронавирусом, стало известно в начале мая. Через несколько недель стало известно, что Смирнов вылечился от COVID -19 и "возвращается в строй". В сентябре Смирнова снова госпитализировали.
Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.