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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201021/dimitriy-1580808883.html
В РПЦ подтвердили причину смерти Димитрия Смирнова
Известный протоиерей Димитрий Смирнов умер от хронических болезней, которые могли обостриться после заболевания коронавирусом, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:06
2020-10-21T15:16
религия и мировоззрение
религия
ирина смирнова
новости - религия и мировоззрение
справки
умер протоиерей димитрий смирнов
московский патриархат
русская православная церковь
москва
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Известный протоиерей Димитрий Смирнов умер от хронических болезней, которые могли обостриться после заболевания коронавирусом, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни. Он известен своими откровенными и яркими высказываниями о демографии, материнстве, воспитании детей и общественной жизни в целом.О том, что протоиерей заразился коронавирусом, стало известно в начале мая. Через несколько недель стало известно, что Смирнов вылечился от COVID -19 и "возвращается в строй". В сентябре Смирнова снова госпитализировали.Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 марта 1951 года. По данным сайта <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
https://ria.ru/20201021/protoierey-1580828144.html
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религия, ирина смирнова, новости - религия и мировоззрение, справки, умер протоиерей димитрий смирнов, московский патриархат, русская православная церковь, москва

В РПЦ подтвердили причину смерти Димитрия Смирнова

13:06 21.10.2020 (обновлено: 15:16 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Известный протоиерей Димитрий Смирнов умер от хронических болезней, которые могли обостриться после заболевания коронавирусом, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни. Он известен своими откровенными и яркими высказываниями о демографии, материнстве, воспитании детей и общественной жизни в целом.
"У него было очень много хронических заболеваний, одно из них – сахарный диабет, и с сердцем были проблемы, с ногами. То, что он переболел коронавирусом, возможно, обострило какие-то заболевания, но он умер не от COVID-19. От этого, его, слава Богу, вылечили. Но другие заболевания привели к его безвременной кончине", - сказал Пантелеимон.
О том, что протоиерей заразился коронавирусом, стало известно в начале мая. Через несколько недель стало известно, что Смирнов вылечился от COVID -19 и "возвращается в строй". В сентябре Смирнова снова госпитализировали.
Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в Москве 7 марта 1951 года. По данным сайта РПЦ, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Протоиерей Дмитрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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