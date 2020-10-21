https://ria.ru/20201021/dimitriy-1580808883.html

В РПЦ подтвердили причину смерти Димитрия Смирнова

Известный протоиерей Димитрий Смирнов умер от хронических болезней, которые могли обостриться после заболевания коронавирусом, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:06

2020-10-21T13:06

2020-10-21T15:16

религия и мировоззрение

религия

ирина смирнова

новости - религия и мировоззрение

справки

умер протоиерей димитрий смирнов

московский патриархат

русская православная церковь

москва

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Известный протоиерей Димитрий Смирнов умер от хронических болезней, которые могли обостриться после заболевания коронавирусом, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.Бывший председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов скончался на 70-м году жизни. Он известен своими откровенными и яркими высказываниями о демографии, материнстве, воспитании детей и общественной жизни в целом.О том, что протоиерей заразился коронавирусом, стало известно в начале мая. Через несколько недель стало известно, что Смирнов вылечился от COVID -19 и "возвращается в строй". В сентябре Смирнова снова госпитализировали.Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 марта 1951 года. По данным сайта <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

https://ria.ru/20201021/protoierey-1580828144.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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