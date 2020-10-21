https://ria.ru/20201021/diagnoz-1580790347.html

Медики объяснили, почему у мужчины в Уфе "диагностировали" беременность

В медицинской карте жителя Уфы появилась запись о его беременности по технической ошибке, все причастные к инциденту выявлены, прокомментировали РИА Новости в... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:55

2020-10-21T11:55

2020-10-21T11:55

минздрав башкирии

беременность

здоровье - общество

уфа

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<strong>УФА, 21 окт – РИА Новости.</strong> В медицинской карте жителя <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a> появилась запись о его беременности по технической ошибке, все причастные к инциденту выявлены, прокомментировали РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Minzdrav_Bashkirii/" target="_blank" data-auto="true">минздраве Башкирии</a>.Ранее житель Уфы на своей странице "<a href="https://vk.com/wall50087038_3955" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>" рассказал, что в своей медицинской карте обнаружил запись о беременности. Мужчина сообщал, что в истории болезни есть и направление к гинекологу.В минздраве Башкирии РИА Новости сообщили, что по данному случаю руководством больницы городской клинической больницы №21 Уфы было проведено служебное расследование.Отмечается, что в данном документе отсутствует подпись руководителя подразделения, а значит, пациент выложил фотографию ещё не проверенной заведующим истории болезни.

https://ria.ru/20200228/1565328871.html

уфа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав башкирии, беременность, здоровье - общество, уфа