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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201021/deti-1580750731.html
Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
Двух детей, брата и сестру, вывезенных вместе с другими российскими детьми из сирийского лагеря Аль-Холь, доставили во вторник на родину в Чечню, их передали... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T01:26
2020-10-21T01:26
война в сирии
россия
анна кузнецова
ближний восток
чеченская республика (чечня)
москва
грозный
сирия
общество
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<strong>ГРОЗНЫЙ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Двух детей, брата и сестру, вывезенных вместе с другими российскими детьми из сирийского лагеря Аль-Холь, доставили во вторник на родину в Чечню, их передали бабушке, сообщил журналистам дядя детей Рамди Хамзатханов.В ночь на 16 октября спецрейс с российской авиабазы "Хмеймим" доставил в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 27 российских детей из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>. Уполномоченный по правам ребенка в России <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> сообщила, что дети прошли необходимое медобследование, у них отрицательные тесты на COVID-19, других серьезных заболеваний тоже не выявлено, поэтому их вернули родственникам."Детям - Марям и Дауду - шесть и 12 лет, их будет воспитывать бабушка, родители погибли в Сирии", - сказал мужчина. По его словам, дети прошли много испытаний, выживали в сирийских лагерях после гибели отца и матери с двумя старшими детьми под бомбами. Хамзатханов отметил, что после реабилитации брат с сестрой пойдут в школу.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирака</a> и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон военных действий на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> в Россию уже возвращены 224 ребенка - 122 из Ирака и 102 из Сирии.
https://ria.ru/20200818/1575917558.html
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россия
ближний восток
москва
грозный
сирия
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россия, анна кузнецова, ближний восток, чеченская республика (чечня), москва, грозный, сирия, общество

Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню

01:26 21.10.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСемья в Грозном
Семья в Грозном - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 21 окт - РИА Новости. Двух детей, брата и сестру, вывезенных вместе с другими российскими детьми из сирийского лагеря Аль-Холь, доставили во вторник на родину в Чечню, их передали бабушке, сообщил журналистам дядя детей Рамди Хамзатханов.
В ночь на 16 октября спецрейс с российской авиабазы "Хмеймим" доставил в Москву 27 российских детей из Сирии. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что дети прошли необходимое медобследование, у них отрицательные тесты на COVID-19, других серьезных заболеваний тоже не выявлено, поэтому их вернули родственникам.
"Детям - Марям и Дауду - шесть и 12 лет, их будет воспитывать бабушка, родители погибли в Сирии", - сказал мужчина. По его словам, дети прошли много испытаний, выживали в сирийских лагерях после гибели отца и матери с двумя старшими детьми под бомбами. Хамзатханов отметил, что после реабилитации брат с сестрой пойдут в школу.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже возвращены 224 ребенка - 122 из Ирака и 102 из Сирии.
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 04:19Война в Сирии
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Война в СирииРоссияАнна КузнецоваБлижний ВостокЧеченская республика (Чечня)МоскваГрозныйСирияОбщество
 
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