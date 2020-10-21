https://ria.ru/20201021/deti-1580750731.html

Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню

Двух детей, брата и сестру, вывезенных вместе с другими российскими детьми из сирийского лагеря Аль-Холь, доставили во вторник на родину в Чечню, их передали... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T01:26

2020-10-21T01:26

2020-10-21T01:26

война в сирии

россия

анна кузнецова

ближний восток

чеченская республика (чечня)

москва

грозный

сирия

общество

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<strong>ГРОЗНЫЙ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Двух детей, брата и сестру, вывезенных вместе с другими российскими детьми из сирийского лагеря Аль-Холь, доставили во вторник на родину в Чечню, их передали бабушке, сообщил журналистам дядя детей Рамди Хамзатханов.В ночь на 16 октября спецрейс с российской авиабазы "Хмеймим" доставил в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 27 российских детей из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>. Уполномоченный по правам ребенка в России <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> сообщила, что дети прошли необходимое медобследование, у них отрицательные тесты на COVID-19, других серьезных заболеваний тоже не выявлено, поэтому их вернули родственникам."Детям - Марям и Дауду - шесть и 12 лет, их будет воспитывать бабушка, родители погибли в Сирии", - сказал мужчина. По его словам, дети прошли много испытаний, выживали в сирийских лагерях после гибели отца и матери с двумя старшими детьми под бомбами. Хамзатханов отметил, что после реабилитации брат с сестрой пойдут в школу.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирака</a> и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон военных действий на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> в Россию уже возвращены 224 ребенка - 122 из Ирака и 102 из Сирии.

https://ria.ru/20200818/1575917558.html

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россия

ближний восток

москва

грозный

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, ближний восток, чеченская республика (чечня), москва, грозный, сирия, общество