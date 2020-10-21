Более пяти тысяч именных деревьев высадят москвичи в этом году
11:56 21.10.2020 (обновлено: 18:01 26.10.2020)
© Фото : журнал "Экоград"Посадка деревьев для "Рощи ста слов" на Серпуховской площади в Москве. 24 сентября 2018
© Фото : журнал "Экоград"
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Более пяти тысяч именных деревьев высадят москвичи на природных территориях в этом году, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в среду.
"Всего в этом году на 26 природных территориях ГПБУ "Мосприрода" будет посажено более пяти тысяч именных саженцев. Москвичи высадят саженцы сосны, липы, ивы, рябины, клена, дуба, груши и яблони", — говорится в сообщении. Отмечается, что очередной этап семейно-экологического проекта "Наше дерево" стартовал 1 октября.
"В этом году на природных территориях в рамках акции уже было высажено почти две тысячи деревьев. Посадки прошли на территории Химкинского леса, Щукинского лесопарка, в парке "Покровское-Стрешнево", ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркино", на территории ПИП "Тушинский", Крюковском и Терлецком лесопарках, природном заказнике "Жулебинский", природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино" и "Битцевский лес", Ульяновском лесопарке", — цитируют в пресс-службе руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.
Сообщается, что в связи с эпидемиологической ситуацией торжественного открытия акции в этом году не было. Мероприятие проводится с учетом необходимых ограничительных мер: участники соблюдают масочный режим и социальное дистанцирование.
Семейно-экологический проект "Наше дерево" стартовал в 2019 году. Суть масштабного проекта в том, что каждая семья может посадить дерево в одном из парков Москвы в честь рождения ребенка. В настоящий момент жители столицы могут подать заявку на участие в проекте на 2021 год. Принять участие в проекте могут родители, если хотя бы один из них зарегистрирован в Москве, чьи дети появились на свет не раньше 1 января 2019 года.