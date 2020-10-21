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Более пяти тысяч именных деревьев высадят москвичи в этом году
Более пяти тысяч именных деревьев высадят москвичи на природных территориях в этом году, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:56
2020-10-26T18:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
антон кульбачевский
москва
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Более пяти тысяч именных деревьев высадят москвичи на природных территориях в этом году, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в среду."Всего в этом году на 26 природных территориях ГПБУ "<a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприрода</a>" будет посажено более пяти тысяч именных саженцев. Москвичи высадят саженцы сосны, липы, ивы, рябины, клена, дуба, груши и яблони", — говорится в сообщении. Отмечается, что очередной этап семейно-экологического проекта "Наше дерево" стартовал 1 октября."В этом году на природных территориях в рамках акции уже было высажено почти две тысячи деревьев. Посадки прошли на территории Химкинского леса, Щукинского лесопарка, в парке "Покровское-Стрешнево", ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркино", на территории ПИП "Тушинский", Крюковском и Терлецком лесопарках, природном заказнике "Жулебинский", природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино" и "Битцевский лес", Ульяновском лесопарке", — цитируют в пресс-службе руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды <a href="http://ria.ru/person_Anton_Kulbachevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Антона Кульбачевского</a>.Сообщается, что в связи с эпидемиологической ситуацией торжественного открытия акции в этом году не было. Мероприятие проводится с учетом необходимых ограничительных мер: участники соблюдают масочный режим и социальное дистанцирование.Семейно-экологический проект "Наше дерево" стартовал в 2019 году. Суть масштабного проекта в том, что каждая семья может посадить дерево в одном из парков <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в честь рождения ребенка. В настоящий момент жители столицы могут подать заявку на участие в проекте на 2021 год. Принять участие в проекте могут родители, если хотя бы один из них зарегистрирован в Москве, чьи дети появились на свет не раньше 1 января 2019 года.
https://realty.ria.ru/20190807/1557243086.html
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мосприрода, антон кульбачевский, москва

Более пяти тысяч именных деревьев высадят москвичи в этом году

11:56 21.10.2020 (обновлено: 18:01 26.10.2020)
 
© Фото : журнал "Экоград"Посадка деревьев для "Рощи ста слов" на Серпуховской площади в Москве. 24 сентября 2018
Посадка деревьев для Рощи ста слов на Серпуховской площади в Москве. 24 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : журнал "Экоград"
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Более пяти тысяч именных деревьев высадят москвичи на природных территориях в этом году, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в среду.
"Всего в этом году на 26 природных территориях ГПБУ "Мосприрода" будет посажено более пяти тысяч именных саженцев. Москвичи высадят саженцы сосны, липы, ивы, рябины, клена, дуба, груши и яблони", — говорится в сообщении. Отмечается, что очередной этап семейно-экологического проекта "Наше дерево" стартовал 1 октября.
"В этом году на природных территориях в рамках акции уже было высажено почти две тысячи деревьев. Посадки прошли на территории Химкинского леса, Щукинского лесопарка, в парке "Покровское-Стрешнево", ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркино", на территории ПИП "Тушинский", Крюковском и Терлецком лесопарках, природном заказнике "Жулебинский", природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино" и "Битцевский лес", Ульяновском лесопарке", — цитируют в пресс-службе руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского.
Сообщается, что в связи с эпидемиологической ситуацией торжественного открытия акции в этом году не было. Мероприятие проводится с учетом необходимых ограничительных мер: участники соблюдают масочный режим и социальное дистанцирование.
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Семейно-экологический проект "Наше дерево" стартовал в 2019 году. Суть масштабного проекта в том, что каждая семья может посадить дерево в одном из парков Москвы в честь рождения ребенка. В настоящий момент жители столицы могут подать заявку на участие в проекте на 2021 год. Принять участие в проекте могут родители, если хотя бы один из них зарегистрирован в Москве, чьи дети появились на свет не раньше 1 января 2019 года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаАнтон КульбачевскийМосква
 
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