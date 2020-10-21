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Депутат Госдумы Валерий Гартунг заразился коронавирусом
Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Валерий Гартунг сообщил, что заразился коронавирусом. РИА Новости, 21.10.2020
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коронавирус в россии
валерий гартунг
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gartung/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Гартунг</a> сообщил, что заразился коронавирусом.Депутат уточнил, что чувствует себя хорошо – "температуры нет".Ранее замруководителя фракции СР сообщил РИА Новости, что принял участие в испытаниях вакцины от коронавируса.
https://ria.ru/20201021/senator-1580768248.html
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коронавирус в россии, валерий гартунг, общество

Депутат Госдумы Валерий Гартунг заразился коронавирусом

12:50 21.10.2020 (обновлено: 15:14 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы РФ Валерий Гартунг
Депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Валерий Гартунг сообщил, что заразился коронавирусом.
"Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный. Я решил об этом написать, потому что шила в мешке не утаишь, и все равно мое отсутствие на заседании все заметят", - написал Гартунг в среду на своей странице в Facebook.
Депутат уточнил, что чувствует себя хорошо – "температуры нет".
"Очень жаль, что не смогу выступить по важнейшим законопроектам, которые будут рассматриваться сегодня. Фракция будет сражаться без меня, а я буду сражаться с коронавирусом", - отметил Гартунг.
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10:07Распространение нового коронавируса
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Ранее замруководителя фракции СР сообщил РИА Новости, что принял участие в испытаниях вакцины от коронавируса.
"Но не знаю, что мне поставили: вакцину или плацебо. Никаких симптомов", - признался он.
 
Коронавирус в РоссииВалерий ГартунгОбщество
 
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