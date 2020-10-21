Депутат Госдумы Валерий Гартунг заразился коронавирусом

"Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный. Я решил об этом написать, потому что шила в мешке не утаишь, и все равно мое отсутствие на заседании все заметят", - написал Гартунг в среду на своей странице в Facebook.