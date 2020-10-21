Депутат Госдумы Валерий Гартунг заразился коронавирусом
12:50 21.10.2020 (обновлено: 15:14 21.10.2020)
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Валерий Гартунг сообщил, что заразился коронавирусом.
"Вчера традиционно перед пленарным заседанием у меня брали анализ на коронавирус. А вечером позвонили и сказали, что результат положительный. Я решил об этом написать, потому что шила в мешке не утаишь, и все равно мое отсутствие на заседании все заметят", - написал Гартунг в среду на своей странице в Facebook.
Депутат уточнил, что чувствует себя хорошо – "температуры нет".
"Очень жаль, что не смогу выступить по важнейшим законопроектам, которые будут рассматриваться сегодня. Фракция будет сражаться без меня, а я буду сражаться с коронавирусом", - отметил Гартунг.
Ранее замруководителя фракции СР сообщил РИА Новости, что принял участие в испытаниях вакцины от коронавируса.
"Но не знаю, что мне поставили: вакцину или плацебо. Никаких симптомов", - признался он.