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https://ria.ru/20201021/depardieu-1580646825.html
Жерар Депардье станет главным героем мультфильма для взрослых, пишут СМИ
СМИ узнали, французский актер Жерар Депардье станет главным героем анимационного сериала для взрослых "Depardieu seul le sait!" (Знает только Депардье),... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T05:46
2020-10-21T05:59
культура
кино и сериалы
новости культуры
жерар депардье
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. </strong>СМИ узнали, французский актер Жерар Депардье станет главным героем анимационного сериала для взрослых "Depardieu seul le sait!" (Знает только Депардье), <a href="https://www.lalibre.be/culture/cinema/gerard-depardieu-bientot-heros-d-une-serie-d-animation-pour-adultes-5f8e9a9c7b50a66bd8ea7f41" target="_blank">сообщает</a> Lalibre.be. По информации издания, разработка проекта только началась. Реализовывать и продвигать сериал будет продюсерская компания Toon factory. Известно, что иллюстрации создаст близкий друг Жерара Депардье дизайнер и режиссер Матье Сапен. Он же автор комикса "Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu" ("Жерар, пять лет с Депардье", была опубликована в 2017 году). О сюжете пока известно мало. Ожидается, что в шоу, в которое войдет 52 серии длительностью по три минуты, расскажут о забавных случаях из жизни актера в "искренней, иногда поэтической" форме. Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока не раскрывают.
https://ria.ru/20201013/soul-1579547049.html
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кино и сериалы, новости культуры, жерар депардье

Жерар Депардье станет главным героем мультфильма для взрослых, пишут СМИ

05:46 21.10.2020 (обновлено: 05:59 21.10.2020)
 
© Editions DargaudОбложка книги "Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu"
Обложка книги Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Editions Dargaud
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. СМИ узнали, французский актер Жерар Депардье станет главным героем анимационного сериала для взрослых "Depardieu seul le sait!" (Знает только Депардье), сообщает Lalibre.be.
По информации издания, разработка проекта только началась. Реализовывать и продвигать сериал будет продюсерская компания Toon factory.
Известно, что иллюстрации создаст близкий друг Жерара Депардье дизайнер и режиссер Матье Сапен. Он же автор комикса "Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu" ("Жерар, пять лет с Депардье", была опубликована в 2017 году).
О сюжете пока известно мало. Ожидается, что в шоу, в которое войдет 52 серии длительностью по три минуты, расскажут о забавных случаях из жизни актера в "искренней, иногда поэтической" форме.
"Мы заставим вас открыть для себя мир таким, каким его видит Жерар, без фильтров и без прикрас", – Тьерри Бертье, соучредитель и генеральный директор Toon factory.
Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока не раскрывают.
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