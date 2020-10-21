https://ria.ru/20201021/depardieu-1580646825.html
Жерар Депардье станет главным героем мультфильма для взрослых, пишут СМИ
СМИ узнали, французский актер Жерар Депардье станет главным героем анимационного сериала для взрослых "Depardieu seul le sait!" (Знает только Депардье),... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T05:46
2020-10-21T05:46
2020-10-21T05:59
культура
кино и сериалы
новости культуры
жерар депардье
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. </strong>СМИ узнали, французский актер Жерар Депардье станет главным героем анимационного сериала для взрослых "Depardieu seul le sait!" (Знает только Депардье), <a href="https://www.lalibre.be/culture/cinema/gerard-depardieu-bientot-heros-d-une-serie-d-animation-pour-adultes-5f8e9a9c7b50a66bd8ea7f41" target="_blank">сообщает</a> Lalibre.be. По информации издания, разработка проекта только началась. Реализовывать и продвигать сериал будет продюсерская компания Toon factory. Известно, что иллюстрации создаст близкий друг Жерара Депардье дизайнер и режиссер Матье Сапен. Он же автор комикса "Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu" ("Жерар, пять лет с Депардье", была опубликована в 2017 году). О сюжете пока известно мало. Ожидается, что в шоу, в которое войдет 52 серии длительностью по три минуты, расскажут о забавных случаях из жизни актера в "искренней, иногда поэтической" форме. Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока не раскрывают.
https://ria.ru/20201013/soul-1579547049.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, жерар депардье
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.
СМИ узнали, французский актер Жерар Депардье станет главным героем анимационного сериала для взрослых "Depardieu seul le sait!" (Знает только Депардье), сообщает
Lalibre.be.
По информации издания, разработка проекта только началась. Реализовывать и продвигать сериал будет продюсерская компания Toon factory.
Известно, что иллюстрации создаст близкий друг Жерара Депардье дизайнер и режиссер Матье Сапен. Он же автор комикса "Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu" ("Жерар, пять лет с Депардье", была опубликована в 2017 году).
О сюжете пока известно мало. Ожидается, что в шоу, в которое войдет 52 серии длительностью по три минуты, расскажут о забавных случаях из жизни актера в "искренней, иногда поэтической" форме.
"Мы заставим вас открыть для себя мир таким, каким его видит Жерар, без фильтров и без прикрас", – Тьерри Бертье, соучредитель и генеральный директор Toon factory.
Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока не раскрывают.