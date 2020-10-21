https://ria.ru/20201021/dengi-1580809357.html

В Кремле не стали комментировать заявление Дегтярева о "народных деньгах"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать тему об отказе от понятия "народные деньги" и апеллировать термином "бюджетные деньги". РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:08

2020-10-21T13:08

2020-10-21T13:10

михаил дегтярев

госдума рф

дмитрий песков

хабаровский край

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отказался комментировать тему об отказе от понятия "народные деньги" и апеллировать термином "бюджетные деньги".Ранее врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> в эфире местного телеканала "Губерния" рассказал, что так называемых "народных денег" уже давно нет, так как есть правительство России, которое распоряжается бюджетом по поручению президента, и <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a>, которая утверждает бюджет, поэтому есть бюджетные деньги.

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дегтярев, госдума рф, дмитрий песков, хабаровский край, общество