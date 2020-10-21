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В Кремле не стали комментировать заявление Дегтярева о "народных деньгах"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать тему об отказе от понятия "народные деньги" и апеллировать термином "бюджетные деньги". РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:08
2020-10-21T13:10
михаил дегтярев
госдума рф
дмитрий песков
хабаровский край
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отказался комментировать тему об отказе от понятия "народные деньги" и апеллировать термином "бюджетные деньги".Ранее врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> в эфире местного телеканала "Губерния" рассказал, что так называемых "народных денег" уже давно нет, так как есть правительство России, которое распоряжается бюджетом по поручению президента, и <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a>, которая утверждает бюджет, поэтому есть бюджетные деньги.
хабаровский край
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михаил дегтярев, госдума рф, дмитрий песков, хабаровский край, общество

В Кремле не стали комментировать заявление Дегтярева о "народных деньгах"

13:08 21.10.2020 (обновлено: 13:10 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать тему об отказе от понятия "народные деньги" и апеллировать термином "бюджетные деньги".
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в эфире местного телеканала "Губерния" рассказал, что так называемых "народных денег" уже давно нет, так как есть правительство России, которое распоряжается бюджетом по поручению президента, и Госдума, которая утверждает бюджет, поэтому есть бюджетные деньги.
"Я бы оставил это без комментариев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, действительно ли стоит отказаться от понятия "народных денег" и апеллировать термином "бюджетные деньги", потому что они уже совсем не "народные".
 
Михаил ДегтяревГосдума РФДмитрий ПесковХабаровский крайОбщество
 
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