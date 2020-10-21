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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201021/demografiya-1580799742.html
В Тюмени строятся 8 детсадов в рамках нацпроекта "Демография"
Строительство восьми детских дошкольных учреждений продолжается в Тюмени в рамках национального проекта "Демография", сообщает главное управление строительства... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:31
2020-10-21T12:31
тюменская область
александр моор
тюменская область
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<strong>ТЮМЕНЬ, 21 окт — РИА Новости.</strong> Строительство восьми детских дошкольных учреждений продолжается в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a> в рамках национального проекта "Демография", сообщает главное управление строительства <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>.Новые детские сады появятся в микрорайонах <a href="http://ria.ru/location_Plekhanovo/" target="_blank" data-auto="true">Плеханово</a>, ЖК Видный, <a href="http://ria.ru/location_JUbilejjnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Юбилейный</a>, Ново-Патрушево, Кристалл и в районе Московского тракта."В Плеханово строится сразу два детских сада. На строительстве первого детского сада завершаются работы по устройству кровли, внутри коробки здания рабочие приступили к черновой отделке, завершаются работы по устройству системы отопления.Готов к подключению отопления и другой плехановский детский сад. Здесь завершаются работы по благоустройству, внутри активно идут отделочные работы, работы по устройству инженерных сетей", — отметили в управлении..Контракты на строительство этих детских садов были заключены весной текущего года. При строительстве используется типовой проект, рекомендованный <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_stroitelstva_i_ZHKKH_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минстроем</a> России для тиражирования по всей стране.Ввод детских садов запланирован в 2021 году. По словам губернатора Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александра Моора</a>, жилищное строительство в Тюменской области ведется комплексно, оно синхронизируется с возведением необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.В планах на 2021 год — сооружение 18 социальных объектов, в том числе пяти школ, семи детских садов, трех спортивных объектов, одного медучреждения и двух объектов культуры, добавили в управлении.
https://ria.ru/20201017/zhile-1580256166.html
тюменская область
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Новости
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РИА Новости
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александр моор, тюменская область

В Тюмени строятся 8 детсадов в рамках нацпроекта "Демография"

12:31 21.10.2020
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРазвивающие игрушки
Развивающие игрушки - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 21 окт — РИА Новости. Строительство восьми детских дошкольных учреждений продолжается в Тюмени в рамках национального проекта "Демография", сообщает главное управление строительства Тюменской области.
Новые детские сады появятся в микрорайонах Плеханово, ЖК Видный, Юбилейный, Ново-Патрушево, Кристалл и в районе Московского тракта.
"В Плеханово строится сразу два детских сада. На строительстве первого детского сада завершаются работы по устройству кровли, внутри коробки здания рабочие приступили к черновой отделке, завершаются работы по устройству системы отопления.
Готов к подключению отопления и другой плехановский детский сад. Здесь завершаются работы по благоустройству, внутри активно идут отделочные работы, работы по устройству инженерных сетей", — отметили в управлении..
Строительство жилого дома - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 12:16Тюменская область
Тюменская область успешно реализует нацпроект "Жилье и городская среда"
Контракты на строительство этих детских садов были заключены весной текущего года. При строительстве используется типовой проект, рекомендованный Минстроем России для тиражирования по всей стране.
Ввод детских садов запланирован в 2021 году. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, жилищное строительство в Тюменской области ведется комплексно, оно синхронизируется с возведением необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
В планах на 2021 год — сооружение 18 социальных объектов, в том числе пяти школ, семи детских садов, трех спортивных объектов, одного медучреждения и двух объектов культуры, добавили в управлении.
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская область
 
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