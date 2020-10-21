https://ria.ru/20201021/demografiya-1580799742.html

В Тюмени строятся 8 детсадов в рамках нацпроекта "Демография"

Строительство восьми детских дошкольных учреждений продолжается в Тюмени в рамках национального проекта "Демография", сообщает главное управление строительства... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:31

2020-10-21T12:31

2020-10-21T12:31

тюменская область

александр моор

тюменская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576272269_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_fe3b52d16b9a66dccb7a6499df2d311a.jpg

<strong>ТЮМЕНЬ, 21 окт — РИА Новости.</strong> Строительство восьми детских дошкольных учреждений продолжается в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a> в рамках национального проекта "Демография", сообщает главное управление строительства <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>.Новые детские сады появятся в микрорайонах <a href="http://ria.ru/location_Plekhanovo/" target="_blank" data-auto="true">Плеханово</a>, ЖК Видный, <a href="http://ria.ru/location_JUbilejjnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Юбилейный</a>, Ново-Патрушево, Кристалл и в районе Московского тракта."В Плеханово строится сразу два детских сада. На строительстве первого детского сада завершаются работы по устройству кровли, внутри коробки здания рабочие приступили к черновой отделке, завершаются работы по устройству системы отопления.Готов к подключению отопления и другой плехановский детский сад. Здесь завершаются работы по благоустройству, внутри активно идут отделочные работы, работы по устройству инженерных сетей", — отметили в управлении..Контракты на строительство этих детских садов были заключены весной текущего года. При строительстве используется типовой проект, рекомендованный <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_stroitelstva_i_ZHKKH_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минстроем</a> России для тиражирования по всей стране.Ввод детских садов запланирован в 2021 году. По словам губернатора Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александра Моора</a>, жилищное строительство в Тюменской области ведется комплексно, оно синхронизируется с возведением необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.В планах на 2021 год — сооружение 18 социальных объектов, в том числе пяти школ, семи детских садов, трех спортивных объектов, одного медучреждения и двух объектов культуры, добавили в управлении.

https://ria.ru/20201017/zhile-1580256166.html

тюменская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тюменская область