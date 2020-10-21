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Упавшая с дамбы Новосибирской ГЭС девушка умерла в больнице
Девушка, в ночь на вторник во время фотосессии упавшая с дамбы Новосибирской ГЭС, скончалась в больнице, а молодого человека до сих пор ищут, сообщила РИА... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:41
2020-10-21T12:41
новосибирская гэс
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Девушка, в ночь на вторник во время фотосессии упавшая с дамбы <a href="http://ria.ru/organization_Novosibirskaja_GEHS/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской ГЭС</a>, скончалась в больнице, а молодого человека до сих пор ищут, сообщила РИА Новости в среду представитель следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> Анастасия Кулешова.Предварительно следователи установили, что компания из шести человек приехала на дамбу. Два парня и две девушки вышли из машины и решили сделать селфи. Один из молодых людей спустился на парапет, но оступился и упал в воду. Его товарищ поспешил на помощь, однако тоже упал в воду. Девушки попытались оказать помощь молодым людям, одна из них также упала с парапета в воду.Упавшую в воду девушку прибывшие на место спасатели доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Молодой человек, попытавшийся спасти своего товарища, смог выплыть сам.
https://ria.ru/20200928/operatsiya-1577871039.html
новосибирская область
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Новости
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новосибирская гэс, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия

Упавшая с дамбы Новосибирской ГЭС девушка умерла в больнице

12:41 21.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости. Девушка, в ночь на вторник во время фотосессии упавшая с дамбы Новосибирской ГЭС, скончалась в больнице, а молодого человека до сих пор ищут, сообщила РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
"Девушка скончалась в больнице. Поиски молодого человека продолжаются до сих пор. Доследственная проверка продолжается", - сказала собеседница агентства.
Предварительно следователи установили, что компания из шести человек приехала на дамбу. Два парня и две девушки вышли из машины и решили сделать селфи. Один из молодых людей спустился на парапет, но оступился и упал в воду. Его товарищ поспешил на помощь, однако тоже упал в воду. Девушки попытались оказать помощь молодым людям, одна из них также упала с парапета в воду.
Упавшую в воду девушку прибывшие на место спасатели доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Молодой человек, попытавшийся спасти своего товарища, смог выплыть сам.
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Новосибирская ГЭССледственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьПроисшествия
 
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