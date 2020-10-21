https://ria.ru/20201021/damba-1580802173.html
Упавшая с дамбы Новосибирской ГЭС девушка умерла в больнице
Девушка, в ночь на вторник во время фотосессии упавшая с дамбы Новосибирской ГЭС, скончалась в больнице, а молодого человека до сих пор ищут, сообщила РИА... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:41
2020-10-21T12:41
2020-10-21T12:41
новосибирская гэс
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Девушка, в ночь на вторник во время фотосессии упавшая с дамбы <a href="http://ria.ru/organization_Novosibirskaja_GEHS/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской ГЭС</a>, скончалась в больнице, а молодого человека до сих пор ищут, сообщила РИА Новости в среду представитель следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a> Анастасия Кулешова.Предварительно следователи установили, что компания из шести человек приехала на дамбу. Два парня и две девушки вышли из машины и решили сделать селфи. Один из молодых людей спустился на парапет, но оступился и упал в воду. Его товарищ поспешил на помощь, однако тоже упал в воду. Девушки попытались оказать помощь молодым людям, одна из них также упала с парапета в воду.Упавшую в воду девушку прибывшие на место спасатели доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Молодой человек, попытавшийся спасти своего товарища, смог выплыть сам.
https://ria.ru/20200928/operatsiya-1577871039.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская гэс, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия