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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/covid-1580830339.html
Названы четыре типа COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил в эфире телеканала "Россия 1" четыре типа заболевания коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:54
2020-10-21T16:28
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> перечислил в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> четыре типа заболевания коронавирусной инфекцией.Согласно его классификации, люди переносят COVID-19 по нескольким сценариям:По словам медика, четвертый вариант особенно опасен, если у пациента есть хронические заболевания.За последние сутки в России COVID-19 нашли у 15,7 тысячи пациентов. Общее число заболевших превысило 1,4 миллиона. Скончались за все время почти 25 тысяч человек, более миллиона выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Названы четыре типа COVID-19

14:54 21.10.2020 (обновлено: 16:28 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВрачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил в эфире телеканала "Россия 1" четыре типа заболевания коронавирусной инфекцией.
Согласно его классификации, люди переносят COVID-19 по нескольким сценариям:
бессимптомное течение болезни;
коронавирусная инфекция, сопровождающаяся симптомами ОРЗ;
осложнения в виде нетяжелой пневмонии;
агрессивная форма болезни с тяжелой пневмонией.
По словам медика, четвертый вариант особенно опасен, если у пациента есть хронические заболевания.
Человеческие клетки, инфицированные SARS-CoV-2. Удаление нейропилина-1 (NRP-1) снижает инфекцию (справа внизу) - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
12:21РИА Наука
Обнаружен второй путь проникновения коронавируса в клетки
За последние сутки в России COVID-19 нашли у 15,7 тысячи пациентов. Общее число заболевших превысило 1,4 миллиона. Скончались за все время почти 25 тысяч человек, более миллиона выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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