https://ria.ru/20201021/covid-1580830339.html

Названы четыре типа COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил в эфире телеканала "Россия 1" четыре типа заболевания коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T14:54

2020-10-21T14:54

2020-10-21T16:28

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> перечислил в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> четыре типа заболевания коронавирусной инфекцией.Согласно его классификации, люди переносят COVID-19 по нескольким сценариям:По словам медика, четвертый вариант особенно опасен, если у пациента есть хронические заболевания.За последние сутки в России COVID-19 нашли у 15,7 тысячи пациентов. Общее число заболевших превысило 1,4 миллиона. Скончались за все время почти 25 тысяч человек, более миллиона выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество