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СМИ сообщили о возможном уходе Чубайса из "Роснано"
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс может покинуть компанию, пишет РБК. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:21
2020-10-21T16:21
роснано
анатолий чубайс
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Председатель правления "<a href="http://ria.ru/organization_ROSNANO/" target="_blank" data-auto="true">Роснано</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_CHubajjs/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Чубайс</a> может покинуть компанию, пишет <a href="https://www.rbc.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>. По информации источников издания, в правительстве готовят варианты реформы институтов развития, в том числе передачу координации работы "Роснано" в ВЭБ.РФ. Чубайсу, в свою очередь, предложили "заняться Арктикой". Сам он уже прокомментировал публикацию. "Я, конечно, очень люблю русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики", — написал он в <a href="https://www.facebook.com/anatoly.chubays/posts/3581090458608115" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Инвестирует напрямую и через инвестфонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств. Управляет активами АО созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.
https://ria.ru/20201007/chubays-1578673009.html
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роснано, анатолий чубайс, экономика

СМИ сообщили о возможном уходе Чубайса из "Роснано"

16:21 21.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс выступает на Московском финансовом форуме
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс выступает на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс может покинуть компанию, пишет РБК.
По информации источников издания, в правительстве готовят варианты реформы институтов развития, в том числе передачу координации работы "Роснано" в ВЭБ.РФ.
Чубайсу, в свою очередь, предложили "заняться Арктикой".
Сам он уже прокомментировал публикацию.
"Я, конечно, очень люблю русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики", — написал он в Facebook.
АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Инвестирует напрямую и через инвестфонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств. Управляет активами АО созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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