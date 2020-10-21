https://ria.ru/20201021/chubays-1580809595.html
Чубайс прокомментировал предложение назначить его "начальником Арктики"
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс прокомментировал слухи о его уходе из компании и предложении "заняться Арктикой". РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:09
2020-10-21T13:09
2020-10-21T17:00
арктика
сколково
роснано
анатолий чубайс
политика
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Председатель правления "<a href="http://ria.ru/organization_ROSNANO/" target="_blank" data-auto="true">Роснано</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_CHubajjs/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Чубайс</a> прокомментировал слухи о его уходе из компании и предложении "заняться Арктикой".О возможном уходе Чубайса из "Роснано" сообщил РБК. По сведениям источников издания, правительство обсуждает варианты реформы институтов развития, в том числе передачу координации "Роснано" и "<a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo_2/" target="_blank" data-auto="true">Сколково</a>" в ВЭБ.РФ. Чубайс же, рассказали источники, получил предложение "заняться Арктикой".
https://ria.ru/20200901/chubays-1576570725.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, сколково, роснано, анатолий чубайс, политика