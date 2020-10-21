Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201021/chubays-1580809595.html
Чубайс прокомментировал предложение назначить его "начальником Арктики"
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс прокомментировал слухи о его уходе из компании и предложении "заняться Арктикой". РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:09
2020-10-21T17:00
арктика
сколково
роснано
анатолий чубайс
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/53/1555385392_0:61:3205:1863_1400x0_80_0_0_4a882ba2865239c09eb22e4cbcb4af54.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Председатель правления "<a href="http://ria.ru/organization_ROSNANO/" target="_blank" data-auto="true">Роснано</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_CHubajjs/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Чубайс</a> прокомментировал слухи о его уходе из компании и предложении "заняться Арктикой".О возможном уходе Чубайса из "Роснано" сообщил РБК. По сведениям источников издания, правительство обсуждает варианты реформы институтов развития, в том числе передачу координации "Роснано" и "<a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo_2/" target="_blank" data-auto="true">Сколково</a>" в ВЭБ.РФ. Чубайс же, рассказали источники, получил предложение "заняться Арктикой".
https://ria.ru/20200901/chubays-1576570725.html
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155538/53/1555385392_142:0:2871:2047_1400x0_80_0_0_3817d109458237ba9f2245063b044643.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арктика, сколково, роснано, анатолий чубайс, политика

Чубайс прокомментировал предложение назначить его "начальником Арктики"

13:09 21.10.2020 (обновлено: 17:00 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс прокомментировал слухи о его уходе из компании и предложении "заняться Арктикой".

"Я, конечно, очень люблю русский Север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики", — написал он в Facebook.

О возможном уходе Чубайса из "Роснано" сообщил РБК. По сведениям источников издания, правительство обсуждает варианты реформы институтов развития, в том числе передачу координации "Роснано" и "Сколково" в ВЭБ.РФ. Чубайс же, рассказали источники, получил предложение "заняться Арктикой".
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме Открытые инновации - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 12:45
Чубайс рассказал о либералах, чьи портреты висят у него в кабинете
 
АрктикаСколковоРоснаноАнатолий ЧубайсПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Пушков оценил возможный ввод турецких войск в Карабах
00:59В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха
00:40В США россиянина обвинили в сговоре для контрабанды электроники
00:34Бывшего замглавы Росгвардии задержали в Москве
00:22Фанаты "Бэтмена" выяснили время действия нового фильма по фото со съемок
00:15В Грузии освободили 43 заложника из захваченного банка
00:11Путин в четверг выступит на заседании Валдайского клуба по видеосвязи
00:00СМИ: захватчик банка в Грузии выехал к Абхазии с тремя заложниками
23:59В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко
23:54В Петербурге продлили школьные каникулы
23:42В США объяснили отказ продлевать ДСНВ без всяких условий
23:18Спецпосланник Трампа заявил, что Россия и США близки в продлению ДСНВ
23:04В Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом
23:03В США задержали мужчину, угрожавшего похитить Байдена
22:59США хотят подарить Болгарии два списанных истребителя F-16
22:53СМИ: к дому Зеленского стянули силовиков из-за протестов в Киеве
22:47Онищенко ответил на заявления о неэффективности перчаток против COVID-19
22:46Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
22:33Европарламент призвал как можно скорее ввести санкции против Лукашенко
22:10Власти Греции заявили о критической ситуации с коронавирусом
Лента новостейМолния