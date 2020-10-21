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https://ria.ru/20201021/chubays-1580803907.html
РБК сообщило о возможном уходе Чубайса из "Роснано"
Правительство в рамках реформы институтов развития обсуждает возможность ухода Анатолия Чубайса с поста руководителя "Роснано". Об этом сообщает РБК со ссылкой... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:50
2020-10-21T14:18
арктика
роснано
анатолий чубайс
технологии
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Правительство в рамках реформы институтов развития обсуждает возможность ухода <a href="https://ria.ru/person_Anatolijj_CHubajjs" target="_blank">Анатолия Чубайса</a> с поста руководителя "Роснано". Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой сразу на три источника. Собеседники издания утверждают, что он получил предложение "заняться Арктикой". Детали они раскрывать отказались. Знакомый самого Чубайса отметил, что "обсуждать можно все что угодно, но такое решение может принять только президент. В пресс-службе "Роснано" отметили, что их руководителю нравится Арктика, но "полярником он себя вряд ли видит". Сам Чубайс сообщил РИА Новости, что "любовь к тундре" — не повод назначать его "начальником Арктики". Анатолий Чубайс возглавляет корпорацию с 2008 года. По данным РБК, рассматриваются несколько вариантов реформы. Один из них — консолидация институтов развития, деятельность которых связана с реализацией общегосударственных целей, на базе ВЭБ.РФ. Другой — координация в рамках группы ВЭБ.РФ без полной консолидации. В этом случае в нее войдут Фонд развития промышленности, Фонд ЖКХ, Фонд "Сколково", Корпорация МСП, Дом.РФ, "Роснано" и Российский экспортный центр.
https://ria.ru/20200627/1573553801.html
https://ria.ru/20200616/1572939755.html
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арктика, роснано, анатолий чубайс, технологии, общество, экономика

РБК сообщило о возможном уходе Чубайса из "Роснано"

12:50 21.10.2020 (обновлено: 14:18 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме "Открытые инновации"
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме Открытые инновации - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Правительство в рамках реформы институтов развития обсуждает возможность ухода Анатолия Чубайса с поста руководителя "Роснано". Об этом сообщает РБК со ссылкой сразу на три источника.
Собеседники издания утверждают, что он получил предложение "заняться Арктикой". Детали они раскрывать отказались.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 27.06.2020
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Знакомый самого Чубайса отметил, что "обсуждать можно все что угодно, но такое решение может принять только президент. В пресс-службе "Роснано" отметили, что их руководителю нравится Арктика, но "полярником он себя вряд ли видит".
Сам Чубайс сообщил РИА Новости, что "любовь к тундре" — не повод назначать его "начальником Арктики".
Анатолий Чубайс возглавляет корпорацию с 2008 года.
По данным РБК, рассматриваются несколько вариантов реформы. Один из них — консолидация институтов развития, деятельность которых связана с реализацией общегосударственных целей, на базе ВЭБ.РФ. Другой — координация в рамках группы ВЭБ.РФ без полной консолидации. В этом случае в нее войдут Фонд развития промышленности, Фонд ЖКХ, Фонд "Сколково", Корпорация МСП, Дом.РФ, "Роснано" и Российский экспортный центр.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 16.06.2020
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Биография Анатолия Чубайса
 
АрктикаРоснаноАнатолий ЧубайсТехнологииОбществоЭкономика
 
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