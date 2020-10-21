https://ria.ru/20201021/chubays-1580803907.html
РБК сообщило о возможном уходе Чубайса из "Роснано"
Правительство в рамках реформы институтов развития обсуждает возможность ухода Анатолия Чубайса с поста руководителя "Роснано". Об этом сообщает РБК со ссылкой... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:50
2020-10-21T12:50
2020-10-21T14:18
арктика
роснано
анатолий чубайс
технологии
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Правительство в рамках реформы институтов развития обсуждает возможность ухода <a href="https://ria.ru/person_Anatolijj_CHubajjs" target="_blank">Анатолия Чубайса</a> с поста руководителя "Роснано". Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой сразу на три источника. Собеседники издания утверждают, что он получил предложение "заняться Арктикой". Детали они раскрывать отказались. Знакомый самого Чубайса отметил, что "обсуждать можно все что угодно, но такое решение может принять только президент. В пресс-службе "Роснано" отметили, что их руководителю нравится Арктика, но "полярником он себя вряд ли видит". Сам Чубайс сообщил РИА Новости, что "любовь к тундре" — не повод назначать его "начальником Арктики". Анатолий Чубайс возглавляет корпорацию с 2008 года. По данным РБК, рассматриваются несколько вариантов реформы. Один из них — консолидация институтов развития, деятельность которых связана с реализацией общегосударственных целей, на базе ВЭБ.РФ. Другой — координация в рамках группы ВЭБ.РФ без полной консолидации. В этом случае в нее войдут Фонд развития промышленности, Фонд ЖКХ, Фонд "Сколково", Корпорация МСП, Дом.РФ, "Роснано" и Российский экспортный центр.
https://ria.ru/20200627/1573553801.html
https://ria.ru/20200616/1572939755.html
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, роснано, анатолий чубайс, технологии, общество, экономика
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Правительство в рамках реформы институтов развития обсуждает возможность ухода Анатолия Чубайса
с поста руководителя "Роснано". Об этом сообщает РБК
со ссылкой сразу на три источника.
Собеседники издания утверждают, что он получил предложение "заняться Арктикой". Детали они раскрывать отказались.
Знакомый самого Чубайса отметил, что "обсуждать можно все что угодно, но такое решение может принять только президент. В пресс-службе "Роснано" отметили, что их руководителю нравится Арктика, но "полярником он себя вряд ли видит".
Сам Чубайс сообщил РИА Новости, что "любовь к тундре" — не повод назначать его "начальником Арктики".
Анатолий Чубайс возглавляет корпорацию с 2008 года.
По данным РБК, рассматриваются несколько вариантов реформы. Один из них — консолидация институтов развития, деятельность которых связана с реализацией общегосударственных целей, на базе ВЭБ.РФ. Другой — координация в рамках группы ВЭБ.РФ без полной консолидации. В этом случае в нее войдут Фонд развития промышленности, Фонд ЖКХ, Фонд "Сколково", Корпорация МСП, Дом.РФ, "Роснано" и Российский экспортный центр.