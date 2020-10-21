https://ria.ru/20201021/boseman-1580678285.html

Вышел трейлер последнего фильма Чэдвика Боузмана

На YouTube-канале Netflix выложен трейлер драмы "Ма Рейни: Мать блюза", последнего фильма, в котором успел сняться Чэдвик Боузман, скончавшийся в августе от... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T01:54

2020-10-21T01:54

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культура

чедвик боузман

кино и сериалы

новости культуры

netflix

дензел вашингтон

чикаго

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Netflix <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ord7gP151vk&feature=emb_title" target="_blank">выложен</a> трейлер драмы "Ма Рейни: Мать блюза", последнего фильма, в котором успел сняться Чэдвик Боузман, скончавшийся в августе от рака в возрасте 43 лет.В основе ленты одноименная биографическая пьеса Огаста Уилсона о певице Ма Рейни, которую называли "матерью блюза". Звезда "Черной пантеры" сыграл в проекте амбициозного трубача Леви. В фильме отражен конфликт между ним, Ма Рейни (Виола Дэвис) и менеджерами, которые стремятся контролировать артистку. Действие ленты разворачивается в 1927 году в Чикаго. Агент актера, много лет боровшегося с заболеванием, <a href="https://www.usatoday.com/story/entertainment/movies/2020/10/19/chadwick-boseman-final-film-trailer-netflix-ma-raineys-black-bottom/5982447002/" target="_blank">рассказал</a>, что во время съемок Боузман уже "чувствовал острую боль", но при этом все равно был очень рад сотрудничать с продюсером картины Дензелом Вашингтоном. Фильм выйдет в ограниченный прокат в ноябре, а 18 декабря его покажут на Netflix.

https://ria.ru/20200901/boseman-1576528878.html

чикаго

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чедвик боузман, кино и сериалы, новости культуры, netflix, дензел вашингтон, чикаго