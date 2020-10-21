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СК задержал двух человек после гибели подростка от взрыва снаряда в Лобне
Директор центра и педагог дополнительного образования задержаны после гибели несовершеннолетнего в результате взрыва боеприпаса в Лобне, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T08:39
2020-10-21T09:29
следственный комитет россии (ск рф)
лобня
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Директор центра и педагог дополнительного образования задержаны после гибели несовершеннолетнего в результате взрыва боеприпаса в <a href="http://ria.ru/location_Lobnja/" target="_blank" data-auto="true">Лобне</a>, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.Ранее сообщалось, что 14-летний подросток погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами. По предварительным данным СК, мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны.Добавляется, что следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс экспертиз, изъяли документацию. Кроме того, проведены обыски по местам жительства подозреваемых.
https://ria.ru/20200809/1575545733.html
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следственный комитет россии (ск рф), лобня, московская область (подмосковье), происшествия

СК задержал двух человек после гибели подростка от взрыва снаряда в Лобне

08:39 21.10.2020 (обновлено: 09:29 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Директор центра и педагог дополнительного образования задержаны после гибели несовершеннолетнего в результате взрыва боеприпаса в Лобне, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Ранее сообщалось, что 14-летний подросток погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами. По предварительным данным СК, мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны.

"Задержаны директор центра и педагог дополнительного образования, подозреваемые в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (часть 2 статьи 293 УК России и часть 2 статьи 222 УК России)", — говорится в сообщении.

Добавляется, что следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс экспертиз, изъяли документацию. Кроме того, проведены обыски по местам жительства подозреваемых.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЛобняМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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