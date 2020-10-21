https://ria.ru/20201021/boepripas-1580760050.html

СК задержал двух человек после гибели подростка от взрыва снаряда в Лобне

Директор центра и педагог дополнительного образования задержаны после гибели несовершеннолетнего в результате взрыва боеприпаса в Лобне, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T08:39

2020-10-21T08:39

2020-10-21T09:29

следственный комитет россии (ск рф)

лобня

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Директор центра и педагог дополнительного образования задержаны после гибели несовершеннолетнего в результате взрыва боеприпаса в <a href="http://ria.ru/location_Lobnja/" target="_blank" data-auto="true">Лобне</a>, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.Ранее сообщалось, что 14-летний подросток погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами. По предварительным данным СК, мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны.Добавляется, что следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс экспертиз, изъяли документацию. Кроме того, проведены обыски по местам жительства подозреваемых.

https://ria.ru/20200809/1575545733.html

лобня

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), лобня, московская область (подмосковье), происшествия