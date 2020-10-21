https://ria.ru/20201021/bloger-1580801042.html

Источник: избитая блогером девушка отказалась писать заявление в полицию

Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) Instagram-модель Алена Ефремова вызвала в больницу полицию, но писать на него заявление отказалась, сообщил РИА... РИА Новости, 21.10.2020

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происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) Instagram-модель Алена Ефремова вызвала в больницу полицию, но писать на него заявление отказалась, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он уточнил, что полицейские все равно будут проводить проверку на основании телефонограммы.Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>. Девушка в соцсетях написала, что стример сломал ей челюсть.

https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580224242.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, происшествия