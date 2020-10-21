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Источник: избитая блогером девушка отказалась писать заявление в полицию
Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) Instagram-модель Алена Ефремова вызвала в больницу полицию, но писать на него заявление отказалась, сообщил РИА... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:37
2020-10-21T12:37
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происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) Instagram-модель Алена Ефремова вызвала в больницу полицию, но писать на него заявление отказалась, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он уточнил, что полицейские все равно будут проводить проверку на основании телефонограммы.Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>. Девушка в соцсетях написала, что стример сломал ей челюсть.
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youtube, происшествия

Источник: избитая блогером девушка отказалась писать заявление в полицию

12:37 21.10.2020
 
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy). Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) Instagram-модель Алена Ефремова вызвала в больницу полицию, но писать на него заявление отказалась, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Девушка сообщила по телефону в полицию об избиении, но после того, как полицейские приехали к ней в больницу, заявление она писать отказалась", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что полицейские все равно будут проводить проверку на основании телефонограммы.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в YouTube. Девушка в соцсетях написала, что стример сломал ей челюсть.
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