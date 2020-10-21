https://ria.ru/20201021/bloger-1580801042.html
Источник: избитая блогером девушка отказалась писать заявление в полицию
Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) Instagram-модель Алена Ефремова вызвала в больницу полицию, но писать на него заявление отказалась, сообщил РИА... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:37
2020-10-21T12:37
2020-10-21T12:37
youtube
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580599129_0:28:2630:1507_1400x0_80_0_0_0c5662fb4d0ab5126dbde698832aa856.jpg
<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Избитая блогером Андреем Буримом (Mellstroy) Instagram-модель Алена Ефремова вызвала в больницу полицию, но писать на него заявление отказалась, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он уточнил, что полицейские все равно будут проводить проверку на основании телефонограммы.Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>. Девушка в соцсетях написала, что стример сломал ей челюсть.
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580224242.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580599129_0:0:2630:1973_1400x0_80_0_0_a3304cbe4996b41a77ca70d0f1b8b8a1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, происшествия