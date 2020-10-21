https://ria.ru/20201021/bloger-1580780088.html
Избившему девушку блогеру грозит до пяти лет, считает юрист
В отношении стримера Андрея Бурима (Mellstroy) может быть возбуждено уголовное дело с санкцией до пяти лет лишения свободы, если у избитой им девушки... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:09
2020-10-21T11:09
2020-10-21T11:09
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происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> В отношении стримера Андрея Бурима (Mellstroy) может быть возбуждено уголовное дело с санкцией до пяти лет лишения свободы, если у избитой им девушки подтвердится перелом челюсти, рассказал РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>. Девушка в соцсетях написала, что стример сломал ей челюсть.По этой статье виновному грозит до пяти лет лишения свободы. "Все факторы необходимо рассматривать в совокупности, внимательно изучить видеозапись. Если деяние совершено, исходя из ненависти к определенной социальной группе или из хулиганских побуждений, то квалифицировать нужно по 2-й части", - подчеркнул юрист.Помимо этого, считает он, полиция в рамках доследственной проверки должна изучить и действия других находившихся там людей. "Судя по записи, все произошло довольно быстро, однако самим ударам предшествовала, как я понимаю, агрессивная риторика, исходя из которой окружающие могли бы повнимательнее отнестись к начинающемуся конфликту", - пояснил Грибаков.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, происшествия
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В отношении стримера Андрея Бурима (Mellstroy) может быть возбуждено уголовное дело с санкцией до пяти лет лишения свободы, если у избитой им девушки подтвердится перелом челюсти, рассказал РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку информации о нанесении телесных повреждений девушке, которую Бурим бил лицом об стол в "Москва-Сити", транслируя это в прямом эфире в YouTube
. Девушка в соцсетях написала, что стример сломал ей челюсть.
"Если перелом челюсти подтвердится, то есть все основания для привлечения к уголовной ответственности по ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Причём, исходя из того, что мы видим на записи, квалифицировать действия этого блогера возможно по части 2 статьи 112", - сказал Грибаков.
По этой статье виновному грозит до пяти лет лишения свободы. "Все факторы необходимо рассматривать в совокупности, внимательно изучить видеозапись. Если деяние совершено, исходя из ненависти к определенной социальной группе или из хулиганских побуждений, то квалифицировать нужно по 2-й части", - подчеркнул юрист.
Помимо этого, считает он, полиция в рамках доследственной проверки должна изучить и действия других находившихся там людей. "Судя по записи, все произошло довольно быстро, однако самим ударам предшествовала, как я понимаю, агрессивная риторика, исходя из которой окружающие могли бы повнимательнее отнестись к начинающемуся конфликту", - пояснил Грибаков.
"Вообще, возникает ощущение, что у стримера примерно такое представление, что камера выключится и, что бы он там ни сделал, можно идти домой. Но в этот раз домой может не получиться", - заключил юрист.