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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201021/blagoveschensk-1580839197.html
"Близким понравится кутья". В Благовещенске жестко напомнили о COVID-19
На улицах Благовещенска появились баннеры с предупреждением о смерти из-за нежелания соблюдать меры против распространения коронавируса, сообщает канал "360". РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T15:25
2020-10-21T16:53
распространение нового коронавируса
благовещенск
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> На улицах Благовещенска появились баннеры с предупреждением о смерти из-за нежелания соблюдать меры против распространения коронавируса, сообщает канал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a>."Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья (традиционная поминальная каша. — Прим. ред.)", — написано на одном плакате."Социальная дистанция? Выбор за тобой", — такая надпись сопровождает баннер с изображением равно удаленных друг от друга надгробий.По данным канала, инициатором установки таких злободневных баннеров стал обычный житель города."На уровне мэра это решение было одобрено. Кому-то такая реклама может показаться резкой, но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная! Количество заболевших растет, регистрируются летальные случаи", — объяснили изданию в пресс-службе городской администрации.Жители Благовещенска неоднозначно отреагировали на баннеры. По их словам, носить маски и соблюдать дистанцию необходимо, но запугивать людей смертью — уже перебор.
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578200039.html
https://ria.ru/20200903/shkolniki-1576660568.html
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благовещенск, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

"Близким понравится кутья". В Благовещенске жестко напомнили о COVID-19

15:25 21.10.2020 (обновлено: 16:53 21.10.2020)
 
Скриншот видео очевидца из Благовещенска
Скриншот видео очевидца из Благовещенска - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. На улицах Благовещенска появились баннеры с предупреждением о смерти из-за нежелания соблюдать меры против распространения коронавируса, сообщает канал "360".
"Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья (традиционная поминальная каша. — Прим. ред.)", — написано на одном плакате.
Мэр Благовещенска Олег Имамеев - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 04:41Распространение нового коронавируса
Мэр Благовещенска заразился COVID-19
"Социальная дистанция? Выбор за тобой", — такая надпись сопровождает баннер с изображением равно удаленных друг от друга надгробий.
По данным канала, инициатором установки таких злободневных баннеров стал обычный житель города.
© Фото очевидцаРеклама в Благовещенске
Реклама в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото очевидца
Реклама в Благовещенске
"На уровне мэра это решение было одобрено. Кому-то такая реклама может показаться резкой, но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная! Количество заболевших растет, регистрируются летальные случаи", — объяснили изданию в пресс-службе городской администрации.
Жители Благовещенска неоднозначно отреагировали на баннеры. По их словам, носить маски и соблюдать дистанцию необходимо, но запугивать людей смертью — уже перебор.
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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В Благовещенске школьники получили ожоги глаз из-за кварцевания класса
 
Распространение нового коронавирусаБлаговещенскКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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