https://ria.ru/20201021/blagoveschensk-1580839197.html

"Близким понравится кутья". В Благовещенске жестко напомнили о COVID-19

На улицах Благовещенска появились баннеры с предупреждением о смерти из-за нежелания соблюдать меры против распространения коронавируса, сообщает канал "360". РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:25

2020-10-21T15:25

2020-10-21T16:53

распространение нового коронавируса

благовещенск

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> На улицах Благовещенска появились баннеры с предупреждением о смерти из-за нежелания соблюдать меры против распространения коронавируса, сообщает канал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a>."Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья (традиционная поминальная каша. — Прим. ред.)", — написано на одном плакате."Социальная дистанция? Выбор за тобой", — такая надпись сопровождает баннер с изображением равно удаленных друг от друга надгробий.По данным канала, инициатором установки таких злободневных баннеров стал обычный житель города."На уровне мэра это решение было одобрено. Кому-то такая реклама может показаться резкой, но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная! Количество заболевших растет, регистрируются летальные случаи", — объяснили изданию в пресс-службе городской администрации.Жители Благовещенска неоднозначно отреагировали на баннеры. По их словам, носить маски и соблюдать дистанцию необходимо, но запугивать людей смертью — уже перебор.

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578200039.html

https://ria.ru/20200903/shkolniki-1576660568.html

благовещенск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благовещенск, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество