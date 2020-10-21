https://ria.ru/20201021/biznesmeny-1580881985.html

Бизнесмены попросили Путина не вводить новый карантин, пишет РБК

Члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей на съезде организации попросили Владимира Путина не вводить новый карантин из-за... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:20

2020-10-21T18:20

2020-10-21T18:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

россия

алексей мордашов

российский союз промышленников и предпринимателей

андрей гурьев

владимир путин

фосагро

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580834052_0:42:3250:1870_1400x0_80_0_0_bc6c51e97ae6e612973bcf7f91fd5357.jpg

<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости</strong>. Члены бюро правления <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">Российского союза промышленников и предпринимателей</a> на съезде организации попросили <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> не вводить новый карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a> со ссылкой на источники, близкие к участникам встречи.Как отмечает издание, вопрос обсуждался во время закрытой беседы бизнесменов с главой государства.В частности, отмечается, что основной владелец "Северстали" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mordashov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мордашов</a> предложил принимать точечные меры, поскольку тотальные ограничения могут "убить" малый и средний бизнес.С ним согласился и глава "<a href="http://ria.ru/organization_FosAgro/" target="_blank" data-auto="true">Фосагро</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Gurev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Гурьев</a>. Он подчеркнул, что локальные меры уже показали сою эффективность.Как отметил сам Мордашов в комментарии РБК, президент поддержал эту позицию.При этом, как заявил глава государства, к организации работы в дистанционном формате есть некоторые вопросы. Путин отметил, что при ее организации нужно учитывать интересы и предприятий, и их сотрудников.

https://ria.ru/20201021/vaktsinatsiya-1580875813.html

https://ria.ru/20201021/vaktsina-1580873265.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, алексей мордашов, российский союз промышленников и предпринимателей, андрей гурьев, владимир путин, фосагро, экономика