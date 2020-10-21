Путин попросил бизнес соблюдать рекомендации из-за COVID-19

"О чем бы я хотел вас попросить. Всех коллег, кто принимает участие в нашей встрече, вообще всех предпринимателей и организаторов производств, руководителей предприятий. Нужно строго следить за соблюдением на ваших предприятиях тех правил, которые предлагаются специалистами: врачами, медиками, санитарными врачами. Потому что от четкого соблюдения этих правил будет зависеть в конечном итоге ритмичность работы самого предприятия. Не нужно будет вводить даже точечных ограничений, если все соблюдать", - сказал Путин.