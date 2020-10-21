Путин попросил бизнес соблюдать рекомендации из-за COVID-19
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей обратился к бизнесу с просьбой следить за соблюдением рекомендованных правил в период пандемии коронавируса на предприятиях, чтобы не потребовалось вводить даже точечные меры.
"О чем бы я хотел вас попросить. Всех коллег, кто принимает участие в нашей встрече, вообще всех предпринимателей и организаторов производств, руководителей предприятий. Нужно строго следить за соблюдением на ваших предприятиях тех правил, которые предлагаются специалистами: врачами, медиками, санитарными врачами. Потому что от четкого соблюдения этих правил будет зависеть в конечном итоге ритмичность работы самого предприятия. Не нужно будет вводить даже точечных ограничений, если все соблюдать", - сказал Путин.
Он попросил бизнес вместе со специалистами выработать конкретные корпоративные меры предосторожности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.