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Путин попросил бизнес соблюдать рекомендации из-за COVID-19
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей обратился к бизнесу с просьбой следить за соблюдением... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:35
2020-10-21T18:35
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей обратился к бизнесу с просьбой следить за соблюдением рекомендованных правил в период пандемии коронавируса на предприятиях, чтобы не потребовалось вводить даже точечные меры.Он попросил бизнес вместе со специалистами выработать конкретные корпоративные меры предосторожности.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, экономика

Путин попросил бизнес соблюдать рекомендации из-за COVID-19

18:35 21.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей обратился к бизнесу с просьбой следить за соблюдением рекомендованных правил в период пандемии коронавируса на предприятиях, чтобы не потребовалось вводить даже точечные меры.

"О чем бы я хотел вас попросить. Всех коллег, кто принимает участие в нашей встрече, вообще всех предпринимателей и организаторов производств, руководителей предприятий. Нужно строго следить за соблюдением на ваших предприятиях тех правил, которые предлагаются специалистами: врачами, медиками, санитарными врачами. Потому что от четкого соблюдения этих правил будет зависеть в конечном итоге ритмичность работы самого предприятия. Не нужно будет вводить даже точечных ограничений, если все соблюдать", - сказал Путин.

Он попросил бизнес вместе со специалистами выработать конкретные корпоративные меры предосторожности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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