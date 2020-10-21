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Генпрокурор пригрозил силовикам уголовными делами за давление на бизнес
Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал от подчиненных инициировать уголовные дела на силовиков за давление на бизнес, сообщает в среду главное надзорное... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T13:03
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игорь краснов
генеральная прокуратура рф
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Генпрокурор России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Краснов</a> потребовал от подчиненных инициировать уголовные дела на силовиков за давление на бизнес, сообщает в среду главное надзорное ведомство.Прокурорам поручено держать эту сферу на особом контроле, каждый квартал докладывать о долгах властей на местах перед коммерсантами (это один из проблемных вопросов в масштабах страны), бороться с волокитой и коррупцией.Также им велено регулярно встречаться с бизнесменами как в онлайн-формате, так и очно, привлекая местных чиновников.
https://ria.ru/20201019/biznes-1580474661.html
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игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество

Генпрокурор пригрозил силовикам уголовными делами за давление на бизнес

13:03 21.10.2020 (обновлено: 16:33 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал от подчиненных инициировать уголовные дела на силовиков за давление на бизнес, сообщает в среду главное надзорное ведомство.

"Генпрокурор на коллегии указал подчиненным на необходимость жесткого реагирования на факты несоблюдения моратория на проверки предпринимателей. <...> При выявлении случаев незаконного возбуждения уголовных дел <…> ставить вопрос об уголовной ответственности виновных должностных лиц правоохранительных органов", — говорится в релизе.

Прокурорам поручено держать эту сферу на особом контроле, каждый квартал докладывать о долгах властей на местах перед коммерсантами (это один из проблемных вопросов в масштабах страны), бороться с волокитой и коррупцией.
Также им велено регулярно встречаться с бизнесменами как в онлайн-формате, так и очно, привлекая местных чиновников.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 13:32
Кремль надеется на улучшение ситуации с инвестициями в бизнесе
 
Игорь КрасновГенеральная прокуратура РФОбщество
 
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