Генпрокурор пригрозил силовикам уголовными делами за давление на бизнес
13:03 21.10.2020 (обновлено: 16:33 21.10.2020)
© РИА Новости / Владимир АстапковичГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал от подчиненных инициировать уголовные дела на силовиков за давление на бизнес, сообщает в среду главное надзорное ведомство.
"Генпрокурор на коллегии указал подчиненным на необходимость жесткого реагирования на факты несоблюдения моратория на проверки предпринимателей. <...> При выявлении случаев незаконного возбуждения уголовных дел <…> ставить вопрос об уголовной ответственности виновных должностных лиц правоохранительных органов", — говорится в релизе.
Прокурорам поручено держать эту сферу на особом контроле, каждый квартал докладывать о долгах властей на местах перед коммерсантами (это один из проблемных вопросов в масштабах страны), бороться с волокитой и коррупцией.
Также им велено регулярно встречаться с бизнесменами как в онлайн-формате, так и очно, привлекая местных чиновников.
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