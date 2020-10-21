https://ria.ru/20201021/biznes-1580808294.html

Генпрокурор пригрозил силовикам уголовными делами за давление на бизнес

Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал от подчиненных инициировать уголовные дела на силовиков за давление на бизнес, сообщает в среду главное надзорное... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T13:03

2020-10-21T13:03

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игорь краснов

генеральная прокуратура рф

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> Генпрокурор России <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krasnov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Краснов</a> потребовал от подчиненных инициировать уголовные дела на силовиков за давление на бизнес, сообщает в среду главное надзорное ведомство.Прокурорам поручено держать эту сферу на особом контроле, каждый квартал докладывать о долгах властей на местах перед коммерсантами (это один из проблемных вопросов в масштабах страны), бороться с волокитой и коррупцией.Также им велено регулярно встречаться с бизнесменами как в онлайн-формате, так и очно, привлекая местных чиновников.

https://ria.ru/20201019/biznes-1580474661.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество