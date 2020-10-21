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В Приморье экс-борца с наркотиками будут судить за взятку в биткоинах
Бывший старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владивостоку предстанет перед судом по обвинению в получении взятки,... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T10:54
2020-10-21T10:54
владивосток
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Бывший старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоку</a> предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, которую ему перевели биткоинами, сообщает прокуратура Приморья.Бывший полицейский обвиняется по статьям "Получение взятки должностным лицом" и "Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". По версии следствия, преступления он совершил с декабря 2018 по март 2019 года.Кроме того, фигурант сообщил знакомому, что может освободить от уголовной ответственности за аналогичное преступление, если ему и двум должностным лицам отдела передадут 150 тысяч рублей. Фигурант был задержан при получении 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201020/vzyatki-1580583853.html
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владивосток, происшествия

В Приморье экс-борца с наркотиками будут судить за взятку в биткоинах

10:54 21.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Бывший старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владивостоку предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, которую ему перевели биткоинами, сообщает прокуратура Приморья.
Бывший полицейский обвиняется по статьям "Получение взятки должностным лицом" и "Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". По версии следствия, преступления он совершил с декабря 2018 по март 2019 года.
"Фигуранту в силу должностных обязанностей стало известно о совершении преступления в сфере оборота наркотиков. За непроведение оперативно-розыскных мероприятий по данному факту посредник получил цифровую валюту - биткоины - в сумме, эквивалентной 86 тысячам рублей. После их перевода в рубли он передал полицейскому 43 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, фигурант сообщил знакомому, что может освободить от уголовной ответственности за аналогичное преступление, если ему и двум должностным лицам отдела передадут 150 тысяч рублей. Фигурант был задержан при получении 50 тысяч рублей.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
Вчера, 08:50
Обвиняемый во взятках саратовский министр транспорта ушел в отставку
"После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура.
 
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