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В Приморье экс-борца с наркотиками будут судить за взятку в биткоинах

Бывший старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владивостоку предстанет перед судом по обвинению в получении взятки,... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T10:54

2020-10-21T10:54

2020-10-21T10:54

владивосток

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Бывший старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоку</a> предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, которую ему перевели биткоинами, сообщает прокуратура Приморья.Бывший полицейский обвиняется по статьям "Получение взятки должностным лицом" и "Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". По версии следствия, преступления он совершил с декабря 2018 по март 2019 года.Кроме того, фигурант сообщил знакомому, что может освободить от уголовной ответственности за аналогичное преступление, если ему и двум должностным лицам отдела передадут 150 тысяч рублей. Фигурант был задержан при получении 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201020/vzyatki-1580583853.html

владивосток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия