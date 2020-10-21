В Приморье экс-борца с наркотиками будут судить за взятку в биткоинах
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт – РИА Новости. Бывший старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владивостоку предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, которую ему перевели биткоинами, сообщает прокуратура Приморья.
Бывший полицейский обвиняется по статьям "Получение взятки должностным лицом" и "Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". По версии следствия, преступления он совершил с декабря 2018 по март 2019 года.
"Фигуранту в силу должностных обязанностей стало известно о совершении преступления в сфере оборота наркотиков. За непроведение оперативно-розыскных мероприятий по данному факту посредник получил цифровую валюту - биткоины - в сумме, эквивалентной 86 тысячам рублей. После их перевода в рубли он передал полицейскому 43 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, фигурант сообщил знакомому, что может освободить от уголовной ответственности за аналогичное преступление, если ему и двум должностным лицам отдела передадут 150 тысяч рублей. Фигурант был задержан при получении 50 тысяч рублей.
"После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура.