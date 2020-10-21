Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время брифинга
МИНГЕЧЕВИР (Азербайджан), 21 окт - РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил в среду, отвечая корреспонденту немецкой газеты Bild, что президент Ильхам Алиев предпочитает не давать интервью желтой прессе.
Заместитель шеф-редактора и корреспондент Bild Пол Ронцхаймер написал в среду в Twitter, что президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился дать интервью газете Bild, "а теперь внезапно не хочет". Он уточнил, что азербайджанская сторона сама предложила провести интервью с президентом.
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Гаджиев написал в Twitter, что согласия на интервью никто не давал.
"Ваше заявление от лица азербайджанских властей непрофессионально. Мой президент предпочитает давать интервью профессиональным, а не желтым СМИ", - написал Гаджиев.
@ronzheimer please be informed that no one has given any consent to give interview to BILD. Your statement on behalf of Azerbaijani Gov is unprofessional. My President @presidentaz prefers to give interview to professional media not 'yellow media outlets' pic.twitter.com/Fyahqf6F3c— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 21, 2020
В свою очередь посольство Азербайджана в ФРГ ответило в Twitter, что азербайджанская сторона не предлагала интервью и не давала согласия относительно его тематики. Дипмиссия назвала заявления Ронцхаймера фейковыми.