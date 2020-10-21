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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил в среду, отвечая корреспонденту немецкой газеты Bild, что президент Ильхам Алиев предпочитает не давать... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T22:46
2020-10-21T22:46
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
bild
хикмет гаджиев
ильхам алиев
германия
азербайджан
в мире
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<strong>МИНГЕЧЕВИР (Азербайджан), 21 окт - РИА Новости.</strong> Помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил в среду, отвечая корреспонденту немецкой газеты <a href="http://ria.ru/organization_Bild/" target="_blank" data-auto="true">Bild</a>, что президент Ильхам Алиев предпочитает не давать интервью желтой прессе.Заместитель шеф-редактора и корреспондент Bild Пол Ронцхаймер написал в среду в Twitter, что президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился дать интервью газете Bild, "а теперь внезапно не хочет". Он уточнил, что азербайджанская сторона сама предложила провести интервью с президентом.Гаджиев написал в Twitter, что согласия на интервью никто не давал.В свою очередь посольство Азербайджана в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> ответило в Twitter, что азербайджанская сторона не предлагала интервью и не давала согласия относительно его тематики. Дипмиссия назвала заявления Ронцхаймера фейковыми.
германия
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bild, хикмет гаджиев, ильхам алиев, германия, азербайджан, в мире

Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой

22:46 21.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время брифинга
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНГЕЧЕВИР (Азербайджан), 21 окт - РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил в среду, отвечая корреспонденту немецкой газеты Bild, что президент Ильхам Алиев предпочитает не давать интервью желтой прессе.
Заместитель шеф-редактора и корреспондент Bild Пол Ронцхаймер написал в среду в Twitter, что президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился дать интервью газете Bild, "а теперь внезапно не хочет". Он уточнил, что азербайджанская сторона сама предложила провести интервью с президентом.
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Гаджиев написал в Twitter, что согласия на интервью никто не давал.

"Ваше заявление от лица азербайджанских властей непрофессионально. Мой президент предпочитает давать интервью профессиональным, а не желтым СМИ", - написал Гаджиев.

В свою очередь посольство Азербайджана в ФРГ ответило в Twitter, что азербайджанская сторона не предлагала интервью и не давала согласия относительно его тематики. Дипмиссия назвала заявления Ронцхаймера фейковыми.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаBildХикмет ГаджиевИльхам АлиевГерманияАзербайджанВ мире
 
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