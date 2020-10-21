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Помощник Алиева назвал немецкую газету Bild желтой прессой

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил в среду, отвечая корреспонденту немецкой газеты Bild, что президент Ильхам Алиев предпочитает не давать... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T22:46

2020-10-21T22:46

2020-10-21T22:46

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

bild

хикмет гаджиев

ильхам алиев

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в мире

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<strong>МИНГЕЧЕВИР (Азербайджан), 21 окт - РИА Новости.</strong> Помощник президента Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a> заявил в среду, отвечая корреспонденту немецкой газеты <a href="http://ria.ru/organization_Bild/" target="_blank" data-auto="true">Bild</a>, что президент Ильхам Алиев предпочитает не давать интервью желтой прессе.Заместитель шеф-редактора и корреспондент Bild Пол Ронцхаймер написал в среду в Twitter, что президент Азербайджана Ильхам Алиев согласился дать интервью газете Bild, "а теперь внезапно не хочет". Он уточнил, что азербайджанская сторона сама предложила провести интервью с президентом.Гаджиев написал в Twitter, что согласия на интервью никто не давал.В свою очередь посольство Азербайджана в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> ответило в Twitter, что азербайджанская сторона не предлагала интервью и не давала согласия относительно его тематики. Дипмиссия назвала заявления Ронцхаймера фейковыми.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bild, хикмет гаджиев, ильхам алиев, германия, азербайджан, в мире