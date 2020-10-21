https://ria.ru/20201021/bezrabotitsa-1580875293.html

Путин поручил вернуть показатели рынка труда на докризисный уровень

Перед правительством стоит задача вернуть показатели по рынку труда в России на докризисный уровень, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T17:50

2020-10-21T17:50

2020-10-21T18:03

российский союз промышленников и предпринимателей

правительство рф

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Перед правительством стоит задача вернуть показатели по рынку труда в России на докризисный уровень, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Рынок труда должен вернуться к докризисному... такая задача перед правительством стоит, и надеюсь, что она будет решена", - сказал Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank">РСПП</a>).Ранее сообщалось, что общая безработица в России в сентябре снизилась до 6,3% с 6,4% в августе, при этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,7 миллиона, следует из данных оперативного доклада <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>.

https://ria.ru/20201015/bezrabotitsa-1579984677.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский союз промышленников и предпринимателей, правительство рф, владимир путин, общество