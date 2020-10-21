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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201021/bezrabotitsa-1580859720.html
Жителям Московской области объяснили, как встать на учет по безработице
Об упрощении процедуры постановки на учет при потере работы напомнили в министерстве социального развития Московской области. Глава ведомства Ирина Фаевская... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:53
2020-10-21T16:53
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости</strong>. Об упрощении процедуры постановки на учет при потере работы напомнили в министерстве социального развития Московской области. Глава ведомства Ирина Фаевская рассказала, что с 9 апреля вступили в силу новые правила, касающиеся дистанционного обращения безработных граждан за помощью. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/zhiteljam-podmoskovja-otvetili-na-glavnye-voprosy-o-sotsialnyh-vyplatah-i-bezrabotitse/" target="_blank">"360"</a>.Уточняется, что теперь сделать запрос на подбор вакансий и получение пособия можно через портал "Работа в России". Ведомство в течение 11 дней обработает заявление и выдаст решение.По ее словам, в настоящий момент центры работают в усиленном режиме по причине большого числа обращений. В целом за период пандемии от местных жителей поступило 204 тысячи электронных заявлений.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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ирина фаевская, московская область (подмосковье)

Жителям Московской области объяснили, как встать на учет по безработице

16:53 21.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичМолодой человек с компьютером
Молодой человек с компьютером - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Об упрощении процедуры постановки на учет при потере работы напомнили в министерстве социального развития Московской области. Глава ведомства Ирина Фаевская рассказала, что с 9 апреля вступили в силу новые правила, касающиеся дистанционного обращения безработных граждан за помощью. Об этом сообщил телеканал "360".
Уточняется, что теперь сделать запрос на подбор вакансий и получение пособия можно через портал "Работа в России". Ведомство в течение 11 дней обработает заявление и выдаст решение.

"Центры занятости у нас сейчас работают в усиленном режиме из-за большого количества обращений. Их 46 в Московской области. Жителям должно быть удобно", – подчеркнула Фаевская.

По ее словам, в настоящий момент центры работают в усиленном режиме по причине большого числа обращений. В целом за период пандемии от местных жителей поступило 204 тысячи электронных заявлений.
 
Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская область (Подмосковье)
 
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