https://ria.ru/20201021/bezrabotitsa-1580806493.html

На поддержку безработных россиян направили 180 миллиардов рублей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что статистика фиксировала рост безработицы в России шесть месяцев, на поддержку безработных направлено более 180... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:55

2020-10-21T12:55

2020-10-21T12:55

антон котяков

общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Глава Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a> заявил, что статистика фиксировала рост безработицы в России шесть месяцев, на поддержку безработных направлено более 180 миллиардов рублей.Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что число зарегистрированных безработных в сравнении с пиком снизилось более чем на 100 тысяч человек и теперь составляет 3,5 миллиона.Он отметил, что, как и прогнозировалось Минтрудом ранее, Россия прошла пик по численности безработных граждан в третьем квартале.

https://ria.ru/20201012/bezrabotitsa-1579407862.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, общество