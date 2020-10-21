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На поддержку безработных россиян направили 180 миллиардов рублей
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что статистика фиксировала рост безработицы в России шесть месяцев, на поддержку безработных направлено более 180... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:55
2020-10-21T12:55
антон котяков
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт – РИА Новости.</strong> Глава Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a> заявил, что статистика фиксировала рост безработицы в России шесть месяцев, на поддержку безработных направлено более 180 миллиардов рублей.Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что число зарегистрированных безработных в сравнении с пиком снизилось более чем на 100 тысяч человек и теперь составляет 3,5 миллиона.Он отметил, что, как и прогнозировалось Минтрудом ранее, Россия прошла пик по численности безработных граждан в третьем квартале.
https://ria.ru/20201012/bezrabotitsa-1579407862.html
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антон котяков, общество

На поддержку безработных россиян направили 180 миллиардов рублей

12:55 21.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПивоваровЦентр занятости населения
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что статистика фиксировала рост безработицы в России шесть месяцев, на поддержку безработных направлено более 180 миллиардов рублей.
"На протяжении шести месяцев статистика фиксировала рост безработицы. На поддержку безработных граждан в общей сложности было направлено более 180 миллиардов рублей", - сказал Котяков на съезде РСПП.
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что число зарегистрированных безработных в сравнении с пиком снизилось более чем на 100 тысяч человек и теперь составляет 3,5 миллиона.
Он отметил, что, как и прогнозировалось Минтрудом ранее, Россия прошла пик по численности безработных граждан в третьем квартале.
"Численность зарегистрированных в службах занятости тоже постепенно снижается. Сегодня это уже 3 миллиона 584 тысячи человек. По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тысяч человек", - сказал Котяков на съезде РСПП.
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 14:01
Пик роста безработных в России пришелся на сентябрь
 
Антон КотяковОбщество
 
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