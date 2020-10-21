На поддержку безработных россиян направили 180 миллиардов рублей
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что статистика фиксировала рост безработицы в России шесть месяцев, на поддержку безработных направлено более 180 миллиардов рублей.
"На протяжении шести месяцев статистика фиксировала рост безработицы. На поддержку безработных граждан в общей сложности было направлено более 180 миллиардов рублей", - сказал Котяков на съезде РСПП.
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что число зарегистрированных безработных в сравнении с пиком снизилось более чем на 100 тысяч человек и теперь составляет 3,5 миллиона.
Он отметил, что, как и прогнозировалось Минтрудом ранее, Россия прошла пик по численности безработных граждан в третьем квартале.
"Численность зарегистрированных в службах занятости тоже постепенно снижается. Сегодня это уже 3 миллиона 584 тысячи человек. По сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в службах занятости безработных граждан сократилась более чем на 100 тысяч человек", - сказал Котяков на съезде РСПП.
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