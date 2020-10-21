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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20201021/bestuzhev-1580644549.html
"Заговор классиков". Бестужев-Марлинский. Писатель взбесившейся судьбы
Фаталист. Искатель приключений. В молодости – морской офицер, стремительно стал успешным литератором. Его считали Пушкиным в прозе. Активный декабрист. Вывел войска на сенатскую площадь. Отделался якутской ссылкой. Переведен на Кавказ. Вновь офицер. Безумный ловелас и автор повести "Фрегат Надежда". Погиб в Адлере в бою с горцами.
2020-10-21T14:00
2020-10-21T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
а. с. пушкин
восстание декабристов (1825 год)
виктор ерофеев
литература
история
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"Заговор классиков". Бестужев-Марлинский. Писатель взбесившейся судьбы
Фаталист. Искатель приключений. В молодости – морской офицер, стремительно стал успешным литератором. Его считали Пушкиным в прозе. Активный декабрист. Вывел войска на сенатскую площадь. Отделался якутской ссылкой. Переведен на Кавказ. Вновь офицер. Безумный ловелас и автор повести «Фрегат Надежда». Погиб в Адлере в бою с горцами.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/id1505747461">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3phZ292b3Ita2xhc3Npa292LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/10321665">Яндекс.Музыка</a></strong>, <strong><a href="https://castbox.fm/channel/id2741074?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong>SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст, а. с. пушкин, восстание декабристов (1825 год), виктор ерофеев, литература, история

"Заговор классиков". Бестужев-Марлинский. Писатель взбесившейся судьбы

14:00 21.10.2020
 
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Бестужев-Марлинский. Писатель взбесившейся судьбы
14:00
Читать ria.ru в
Фаталист. Искатель приключений. В молодости – морской офицер, стремительно стал успешным литератором. Его считали Пушкиным в прозе. Активный декабрист. Вывел войска на сенатскую площадь. Отделался якутской ссылкой. Переведен на Кавказ. Вновь офицер. Безумный ловелас и автор повести "Фрегат Надежда". Погиб в Адлере в бою с горцами.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастА. С. ПушкинВосстание декабристов (1825 год)Виктор Ерофеевлитератураистория
 
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