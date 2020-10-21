https://ria.ru/20201021/belorussiya-1580907574.html

Белорусская оппозиция заявила, что не призывает к вступлению страны в ЕС

Белорусская оппозиция не призывает к вступлению Минска в ЕС, но хочет ориентироваться на лучшее европейское законодательство при реформировании белорусской... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T21:31

2020-10-21T21:31

2020-10-21T21:31

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 окт - РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиция не призывает к вступлению <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> в ЕС, но хочет ориентироваться на лучшее европейское законодательство при реформировании белорусской правовой системы и экономики, заявил представитель по экономике экс-кандидата в президенты страны <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> Алесь Алехнович."Многие страны Восточной Европы, например, Польша, Словакия, Эстония, имели (при проведении экономических реформ) якорь в форме принятия европейского законодательства, сопряжения своей юридической системы с некоторыми основными правилами ЕС, это было условие для вступления в ЕС. Мы не призываем к вступлению <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a> в ЕС, у нас такого якоря не должно быть", - сказал Алехнович во время онлайн-конференции.В то же время он заметил, что у Белоруссии в случае введения новых законов мог бы быть выбор изучения и использования лучших законодательных практик, к которым относится и европейское законодательство."Мы будем изучать лучший опыт - стран ЕС, других стран, возможно, азиатских "тигров", США, Израиля, Канады", - сказал Алехнович, заметив, что у каждой из этих стран есть положительный опыт регулирования той или иной сферы. По его словам, эксперты намерены изучать и ошибки других стран, чтобы не повторить их при реформировании белорусской экономики.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе Тихановской объявили о создании координационного совета по транзиту власти. В том числе КС разрабатывает рамочную программу экономических реформ для Белоруссии. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.

https://ria.ru/20201021/konstitutsiya-1580660854.html

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире