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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201021/belorussiya-1580799919.html
МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехали из страны после выборов
Департамент по гражданству и миграции МВД Белоруссии отчитался о гражданах, уехавших за границу после прошедших в августе президентских выборов: по данным... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:32
2020-10-21T12:32
протесты в белоруссии
алексей бегун
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 окт – РИА Новости.</strong> Департамент по гражданству и миграции <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> отчитался о гражданах, уехавших за границу после прошедших в августе президентских выборов: по данным ведомства, за этот период страну покинули более 13 тысяч человек.Как сообщил в среду глава департамента <a href="http://ria.ru/person__376/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Бегун</a>, на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> с сентября уехали около 3 тысяч человек.При этом он подчеркнул, что ситуация с выездом белорусов из страны в соседние государства "не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности"."Страна не чувствует значительной утраты трудовых национальных ресурсов", - указал представитель МВД.Бегун также выразил уверенность, что в большинстве случаев речь идет о трудовой миграции."Часть из них выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - сказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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алексей бегун, мвд белоруссии, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехали из страны после выборов

12:32 21.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Департамент по гражданству и миграции МВД Белоруссии отчитался о гражданах, уехавших за границу после прошедших в августе президентских выборов: по данным ведомства, за этот период страну покинули более 13 тысяч человек.
Как сообщил в среду глава департамента Алексей Бегун, на Украину с сентября уехали около 3 тысяч человек.

"Мы сделали разбивку по всем категориям граждан, учли, сколько несовершеннолетних, пенсионеров, неработающих. На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тысяч человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны", - рассказал Бегун, которого цитирует Sputnik Беларусь.

При этом он подчеркнул, что ситуация с выездом белорусов из страны в соседние государства "не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности".
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"Страна не чувствует значительной утраты трудовых национальных ресурсов", - указал представитель МВД.
Бегун также выразил уверенность, что в большинстве случаев речь идет о трудовой миграции.
"Часть из них выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - сказал он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
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