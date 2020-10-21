МВД Белоруссии рассказало, сколько жителей уехали из страны после выборов
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Департамент по гражданству и миграции МВД Белоруссии отчитался о гражданах, уехавших за границу после прошедших в августе президентских выборов: по данным ведомства, за этот период страну покинули более 13 тысяч человек.
Как сообщил в среду глава департамента Алексей Бегун, на Украину с сентября уехали около 3 тысяч человек.
"Мы сделали разбивку по всем категориям граждан, учли, сколько несовершеннолетних, пенсионеров, неработающих. На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тысяч человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны", - рассказал Бегун, которого цитирует Sputnik Беларусь.
При этом он подчеркнул, что ситуация с выездом белорусов из страны в соседние государства "не критичная и не наносит серьезного ущерба национальной безопасности".
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"Страна не чувствует значительной утраты трудовых национальных ресурсов", - указал представитель МВД.
Бегун также выразил уверенность, что в большинстве случаев речь идет о трудовой миграции.
"Часть из них выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - сказал он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
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