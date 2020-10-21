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Уровень лояльности жителей России к банкам упал до минимума
Уровень лояльности россиян к банкам приблизился к нулю, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T09:57
2020-10-21T12:18
аналитический центр нафи
банки
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Уровень лояльности россиян к банкам приблизился к нулю, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.Так, индекс лояльности клиентов (NPS, Net Promoter Score, готовность рекомендовать банк) в России по итогам восьми месяцев 2020 года составил всего 1,3 пункта. При этом в начале года показатель составлял пять пунктов, а в 2016 году — 43 пункта.Согласно исследованию, среди россиян, не удовлетворенных своим банком, оказались около 35,4 процента респондентов. Они заявили, что не станут рекомендовать его другим людям и сами могут рассматривать альтернативные варианты. Примерно 36,7 процента опрошенных довольны своим банком, а 27,9 процента респондентов удовлетворены банком, но не стремятся рекомендовать его другим.По данным НАФИ, главными причинами снижения лояльности к банкам стали растущая финансовая грамотность клиентов и активная продажа банками своих услуг.
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аналитический центр нафи, банки, экономика

Уровень лояльности жителей России к банкам упал до минимума

09:57 21.10.2020 (обновлено: 12:18 21.10.2020)
 
© Flickr / Leonardo Franko Банкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Flickr / Leonardo Franko
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Уровень лояльности россиян к банкам приблизился к нулю, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Так, индекс лояльности клиентов (NPS, Net Promoter Score, готовность рекомендовать банк) в России по итогам восьми месяцев 2020 года составил всего 1,3 пункта. При этом в начале года показатель составлял пять пунктов, а в 2016 году — 43 пункта.
Согласно исследованию, среди россиян, не удовлетворенных своим банком, оказались около 35,4 процента респондентов. Они заявили, что не станут рекомендовать его другим людям и сами могут рассматривать альтернативные варианты. Примерно 36,7 процента опрошенных довольны своим банком, а 27,9 процента респондентов удовлетворены банком, но не стремятся рекомендовать его другим.
По данным НАФИ, главными причинами снижения лояльности к банкам стали растущая финансовая грамотность клиентов и активная продажа банками своих услуг.
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