https://ria.ru/20201021/banki-1580767225.html

Уровень лояльности жителей России к банкам упал до минимума

Уровень лояльности россиян к банкам приблизился к нулю, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T09:57

2020-10-21T09:57

2020-10-21T12:18

аналитический центр нафи

банки

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. </strong>Уровень лояльности россиян к банкам приблизился к нулю, сообщает <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.Так, индекс лояльности клиентов (NPS, Net Promoter Score, готовность рекомендовать банк) в России по итогам восьми месяцев 2020 года составил всего 1,3 пункта. При этом в начале года показатель составлял пять пунктов, а в 2016 году — 43 пункта.Согласно исследованию, среди россиян, не удовлетворенных своим банком, оказались около 35,4 процента респондентов. Они заявили, что не станут рекомендовать его другим людям и сами могут рассматривать альтернативные варианты. Примерно 36,7 процента опрошенных довольны своим банком, а 27,9 процента респондентов удовлетворены банком, но не стремятся рекомендовать его другим.По данным НАФИ, главными причинами снижения лояльности к банкам стали растущая финансовая грамотность клиентов и активная продажа банками своих услуг.

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/zoloto-1577622526.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аналитический центр нафи, банки, экономика