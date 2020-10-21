https://ria.ru/20201021/balkon-1580743233.html

Эксперт рассказала, что запрещено делать на собственном балконе

На балконе нельзя курить, готовить, держать животных и хранить опасные вещества, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T02:16

2020-10-21T02:16

2020-10-21T09:02

наталия пшеничникова

россия

жилье

синергия

общество

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Россиянам объяснили, что запрещено делать на собственном балконе

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости</strong>. На балконе нельзя курить, готовить, держать животных и хранить опасные вещества, рассказала агентству "<a href="http://1prime.ru/News/20201021/832192126.html" target="_blank">Прайм</a>" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Наталия Пшеничникова.Она напомнила, что, обустраивая балкон, не следует забывать о правилах и нормах его эксплуатации, которые регулируются законом. За нарушение правил пользования можно получить штраф, добавила эксперт."Довольно часто на балконе можно увидеть оригинально созданный мини-сад. Не всегда такое обустройство считается законным. На балконе можно ставить цветочные конструкции с внутренней стороны без креплений, но, если хочется свисающих лиан или кронштейнов, придется получить разрешение в местной администрации", — отмечает <a href="http://ria.ru/person_nataliya-pshenichnikova/" target="_blank">Пшеничникова</a>. Также по правилам противопожарного режима запрещается использование открытого огня на балконах или лоджиях жилых домов, заключила собеседница агентства.

https://realty.ria.ru/20200910/remont-1577036098.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталия пшеничникова, россия, жилье, синергия, общество