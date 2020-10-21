https://ria.ru/20201021/avtomobili-1580799399.html

"Автостат" сообщил о резком росте цен на автомобили

С января по сентябрь рекомендованные розничные цены на новые легковые машины выросли на 12 процентов, подсчитали эксперты аналитического агентства "Автостат". РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T12:30

2020-10-21T12:30

2020-10-21T13:45

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> С января по сентябрь рекомендованные розничные цены на новые легковые машины выросли на 12 процентов, подсчитали эксперты аналитического агентства <a href="https://www.autostat.ru/news/46027/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Автостат"</a>. Основной причиной подорожания автомобилей стало резкое ослабление курса рубля к основным мировым валютам. Вероятно, этот процесс продолжится и в октябре, так как специалисты зафиксировали в этом месяце рост цен у 15 марок (как на весь ряд, так и на отдельные модели). По данным экспертов, за последние шесть лет цены на легковые автомобили выросли в два раза. Именно на столько упал за это время рубль по отношению к доллару США.

https://ria.ru/20201001/avtovaz-1578042214.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, доллар, рубль