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https://ria.ru/20201021/avtomobili-1580799399.html
"Автостат" сообщил о резком росте цен на автомобили
С января по сентябрь рекомендованные розничные цены на новые легковые машины выросли на 12 процентов, подсчитали эксперты аналитического агентства "Автостат". РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:30
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россия
авто
доллар
рубль
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> С января по сентябрь рекомендованные розничные цены на новые легковые машины выросли на 12 процентов, подсчитали эксперты аналитического агентства <a href="https://www.autostat.ru/news/46027/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Автостат"</a>. Основной причиной подорожания автомобилей стало резкое ослабление курса рубля к основным мировым валютам. Вероятно, этот процесс продолжится и в октябре, так как специалисты зафиксировали в этом месяце рост цен у 15 марок (как на весь ряд, так и на отдельные модели). По данным экспертов, за последние шесть лет цены на легковые автомобили выросли в два раза. Именно на столько упал за это время рубль по отношению к доллару США.
https://ria.ru/20201001/avtovaz-1578042214.html
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россия, авто, доллар, рубль

"Автостат" сообщил о резком росте цен на автомобили

12:30 21.10.2020 (обновлено: 13:45 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили в павильоне автосалона
Автомобили в павильоне автосалона - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. С января по сентябрь рекомендованные розничные цены на новые легковые машины выросли на 12 процентов, подсчитали эксперты аналитического агентства "Автостат".
Основной причиной подорожания автомобилей стало резкое ослабление курса рубля к основным мировым валютам. Вероятно, этот процесс продолжится и в октябре, так как специалисты зафиксировали в этом месяце рост цен у 15 марок (как на весь ряд, так и на отдельные модели).
По данным экспертов, за последние шесть лет цены на легковые автомобили выросли в два раза. Именно на столько упал за это время рубль по отношению к доллару США.
Автомобили Lada Granta на Московском международном автомобильном салоне 2018 - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 12:16
"АвтоВАЗ" в четвертый раз за год поднял цены на автомобили
 
РоссияАвтодолларРубль
 
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