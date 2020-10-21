https://ria.ru/20201021/avtobus-1580828956.html
В Иваново водитель автобуса на ходу зажал дверьми двухлетнего ребенка
В Иваново 65-летний водитель автобуса ПАЗ зажал дверьми женщину с ребенком, отъезжая от остановки. Об этом сообщается на сайте УМВД по Ивановской области. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:48
2020-10-21T14:48
2020-10-21T16:51
ивановская область
иваново
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a> 65-летний водитель автобуса ПАЗ зажал дверьми женщину с ребенком, отъезжая от остановки. Об этом сообщается <a href="https://37.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank">на сайте</a> УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a>.Мать с дочерью после инцидента отправились в травмпункт, где у девочки диагностировали ушибы. Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия.Впоследствии полиции удалось его найти. На него составили административный протокол за оставление места ДТП.
https://ria.ru/20201016/avtobus-1580200944.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, иваново, происшествия