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В Иваново водитель автобуса на ходу зажал дверьми двухлетнего ребенка
В Иваново 65-летний водитель автобуса ПАЗ зажал дверьми женщину с ребенком, отъезжая от остановки. Об этом сообщается на сайте УМВД по Ивановской области. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T14:48
2020-10-21T16:51
ивановская область
иваново
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a> 65-летний водитель автобуса ПАЗ зажал дверьми женщину с ребенком, отъезжая от остановки. Об этом сообщается <a href="https://37.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank">на сайте</a> УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a>.Мать с дочерью после инцидента отправились в травмпункт, где у девочки диагностировали ушибы. Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия.Впоследствии полиции удалось его найти. На него составили административный протокол за оставление места ДТП.
https://ria.ru/20201016/avtobus-1580200944.html
ивановская область
иваново
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ивановская область, иваново, происшествия

В Иваново водитель автобуса на ходу зажал дверьми двухлетнего ребенка

14:48 21.10.2020 (обновлено: 16:51 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРейд по проверке такси в Москве
Рейд по проверке такси в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Иваново 65-летний водитель автобуса ПАЗ зажал дверьми женщину с ребенком, отъезжая от остановки. Об этом сообщается на сайте УМВД по Ивановской области.
Мать с дочерью после инцидента отправились в травмпункт, где у девочки диагностировали ушибы. Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия.
Женщины в медицинских масках у городского автобуса в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 20:21
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Впоследствии полиции удалось его найти. На него составили административный протокол за оставление места ДТП.
 
Ивановская областьИвановоПроисшествия
 
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