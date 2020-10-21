https://ria.ru/20201021/asteroid-1580751145.html

В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну

Зонд OSIRIS-REx совершил успешное сближение с астероидом Бенну для забора образцов его грунта, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T01:40

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наса

вашингтон (город)

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Зонд OSIRIS-REx совершил успешное сближение с астероидом Бенну для забора образцов его грунта, <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> ведет прямую трансляцию.Подтверждение успешного контакта зонда с поверхностью Бенну было получено в 01:12 мск. Фактически, как сообщили в НАСА, это произошло на 18,5 минут раньше.Вся операция по сближению продолжалась более четырех часов, в течение которых зонд постепенно приближался к поверхности Бенну. Касание длилось несколько секунд, в течение которых специальное устройство должно было собрать около 60 грамм породы с поверхности Бенну. В НАСА уверены, что зонд справился с задачей: "аппарат вел себя великолепно", однако точный объём полученных материалов, как и снимки сближения с астероидом будут получены позднее.Зонд OSIRIS-REx стартовал с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> в сентябре 2016 года. Его целью исследователи выбрали расположенный в 3,7 миллиона километров от земли астероид Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36. Аппарат достиг своей рабочей позиции на расстоянии 20 километров от 500-метрового астероида в декабре 2018 года и с тех пор находился на его орбите, готовясь к сближению.

https://ria.ru/20200723/1574775628.html

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вашингтон (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, наса, вашингтон (город), сша