В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
© NASA / Goddard/University of Arizona/Lockheed MartinАстероид Бенну снятый космическим аппаратом OSIRIS-REx
ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Зонд OSIRIS-REx совершил успешное сближение с астероидом Бенну для забора образцов его грунта, НАСА ведет прямую трансляцию.
Подтверждение успешного контакта зонда с поверхностью Бенну было получено в 01:12 мск. Фактически, как сообщили в НАСА, это произошло на 18,5 минут раньше.
"Это историческое событие", - сообщили в ходе трансляции представители НАСА.
Вся операция по сближению продолжалась более четырех часов, в течение которых зонд постепенно приближался к поверхности Бенну. Касание длилось несколько секунд, в течение которых специальное устройство должно было собрать около 60 грамм породы с поверхности Бенну. В НАСА уверены, что зонд справился с задачей: "аппарат вел себя великолепно", однако точный объём полученных материалов, как и снимки сближения с астероидом будут получены позднее.
Зонд OSIRIS-REx стартовал с Земли в сентябре 2016 года. Его целью исследователи выбрали расположенный в 3,7 миллиона километров от земли астероид Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36. Аппарат достиг своей рабочей позиции на расстоянии 20 километров от 500-метрового астероида в декабре 2018 года и с тех пор находился на его орбите, готовясь к сближению.
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