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В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну
Зонд OSIRIS-REx совершил успешное сближение с астероидом Бенну для забора образцов его грунта, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T01:40
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земля
космос - риа наука
наса
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Зонд OSIRIS-REx совершил успешное сближение с астероидом Бенну для забора образцов его грунта, <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> ведет прямую трансляцию.Подтверждение успешного контакта зонда с поверхностью Бенну было получено в 01:12 мск. Фактически, как сообщили в НАСА, это произошло на 18,5 минут раньше.Вся операция по сближению продолжалась более четырех часов, в течение которых зонд постепенно приближался к поверхности Бенну. Касание длилось несколько секунд, в течение которых специальное устройство должно было собрать около 60 грамм породы с поверхности Бенну. В НАСА уверены, что зонд справился с задачей: "аппарат вел себя великолепно", однако точный объём полученных материалов, как и снимки сближения с астероидом будут получены позднее.Зонд OSIRIS-REx стартовал с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> в сентябре 2016 года. Его целью исследователи выбрали расположенный в 3,7 миллиона километров от земли астероид Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36. Аппарат достиг своей рабочей позиции на расстоянии 20 километров от 500-метрового астероида в декабре 2018 года и с тех пор находился на его орбите, готовясь к сближению.
https://ria.ru/20200723/1574775628.html
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земля
вашингтон (город)
сша
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земля, космос - риа наука, наса, вашингтон (город), сша

В НАСА рассказали о сближении зонда OSIRIS-REx с астероидом Бенну

01:40 21.10.2020
 
© NASA / Goddard/University of Arizona/Lockheed MartinАстероид Бенну снятый космическим аппаратом OSIRIS-REx
Астероид Бенну снятый космическим аппаратом OSIRIS-REx - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© NASA / Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Зонд OSIRIS-REx совершил успешное сближение с астероидом Бенну для забора образцов его грунта, НАСА ведет прямую трансляцию.
Подтверждение успешного контакта зонда с поверхностью Бенну было получено в 01:12 мск. Фактически, как сообщили в НАСА, это произошло на 18,5 минут раньше.
"Это историческое событие", - сообщили в ходе трансляции представители НАСА.
Вся операция по сближению продолжалась более четырех часов, в течение которых зонд постепенно приближался к поверхности Бенну. Касание длилось несколько секунд, в течение которых специальное устройство должно было собрать около 60 грамм породы с поверхности Бенну. В НАСА уверены, что зонд справился с задачей: "аппарат вел себя великолепно", однако точный объём полученных материалов, как и снимки сближения с астероидом будут получены позднее.
Зонд OSIRIS-REx стартовал с Земли в сентябре 2016 года. Его целью исследователи выбрали расположенный в 3,7 миллиона километров от земли астероид Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36. Аппарат достиг своей рабочей позиции на расстоянии 20 километров от 500-метрового астероида в декабре 2018 года и с тех пор находился на его орбите, готовясь к сближению.
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ЗемляКосмос - РИА НаукаНАСАВашингтон (город)США
 
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