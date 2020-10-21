В Карабахе заявили, что Азербайджан использует чешские САУ
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии обороны Нагорно-Карабахской республики
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 21 окт – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что азербайджанские вооруженные силы используют чешские самоходные артиллерийские установки DANA.
"Противник, помимо израильского и турецкого вооружения, применяет против арцахской армии чешскую 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку DANA", - говорится в сообщении, размещенном на странице карабахской армии в Facebook.
Отмечается, что факты, доказывающие применение Азербайджаном чешских САУ, оказались в распоряжении соответствующих служб Армии обороны.
"Отметим, что указанные самоходные артиллерийские установки находятся на балансе одной из воинских частей ВС Азербайджана центрального подчинения, а это означает, что с начала боевых действий 27 сентября в результате целевых ударов Армии обороны азербайджанская корпусная артиллерия понесла серьезные потери", - отмечается в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе