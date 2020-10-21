https://ria.ru/20201021/artilleriya-1580885344.html

В Карабахе заявили, что Азербайджан использует чешские САУ

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что азербайджанские вооруженные силы используют чешские самоходные артиллерийские установки... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T18:41

2020-10-21T18:41

2020-10-21T18:41

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявила, что азербайджанские вооруженные силы используют чешские самоходные артиллерийские установки DANA."Противник, помимо израильского и турецкого вооружения, применяет против арцахской армии чешскую 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку DANA", - говорится в сообщении, размещенном на странице карабахской армии в <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Отмечается, что факты, доказывающие применение <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> чешских САУ, оказались в распоряжении соответствующих служб Армии обороны."Отметим, что указанные самоходные артиллерийские установки находятся на балансе одной из воинских частей ВС Азербайджана центрального подчинения, а это означает, что с начала боевых действий 27 сентября в результате целевых ударов Армии обороны азербайджанская корпусная артиллерия понесла серьезные потери", - отмечается в сообщении.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201020/karabakh-1580569791.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578064265.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире