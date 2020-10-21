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https://ria.ru/20201021/arsenal-1580879101.html
Помпео заявил о согласии России на заморозку своего ядерного арсенала
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия в принципе согласилась на заморозку своего ядерного арсенала. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T18:08
2020-10-21T18:44
владимир путин
россия
майк помпео
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что Россия в принципе согласилась на заморозку своего ядерного арсенала.Помпео подчеркнул, что текущий договор СНВ-3 ограничивает только 45% российского ядерного арсенала и в то же время - 92% американского. На Китай же вообще никакие ограничения не распространяются, добавил он.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В госдепе США, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить ДСНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20201014/arsenal-1579705938.html
https://ria.ru/20200525/1571833611.html
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владимир путин, россия, майк помпео, сша, в мире

Помпео заявил о согласии России на заморозку своего ядерного арсенала

18:08 21.10.2020 (обновлено: 18:44 21.10.2020)
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия в принципе согласилась на заморозку своего ядерного арсенала.
Помпео подчеркнул, что текущий договор СНВ-3 ограничивает только 45% российского ядерного арсенала и в то же время - 92% американского. На Китай же вообще никакие ограничения не распространяются, добавил он.
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14 октября, 10:08
В Госдуме оценили предложения США по ограничению ядерного арсенала России

"Россия в принципе согласилась заморозить весь свой ядерный арсенал, и мы очень рады этому. Но нам нужно убедиться в том, что переговорщики от США и России как можно скорее встретятся, чтобы продолжить добиваться прогресса и окончательно оформить соглашение, выполнение которого поддается верификации" , - сказал он в ходе брифинга в среду.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В госдепе США, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.
В МИД РФ ранее заявили, что Россия, предлагая продлить ДСНВ-3 на один год, готова вместе с США взять на себя политическое обязательство "заморозить" на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. В предложении подчеркивается, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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25 мая, 08:00
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Владимир ПутинРоссияМайк ПомпеоСШАВ мире
 
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