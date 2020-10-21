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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201021/armeniya-1580851789.html
Правительство Армении запретило импорт турецких товаров
Правительство Армении временно запретило импорт турецких товаров, решение вступит в силу 31 декабря, сообщили в среду в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T16:19
2020-10-21T16:33
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
турция
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 21 окт – РИА Новости.</strong> Правительство Армении временно запретило импорт турецких товаров, решение вступит в силу 31 декабря, сообщили в среду в пресс-службе кабмина.Отмечается, что ограничение импорта товаров турецкого происхождения преследует цели безопасности, "учитывая многочисленные подтвержденные факты пособничества и открытой поддержки <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> военных и террористических действий, развязанных <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> против Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.)"."Запретом на импорт товаров турецкого происхождения прекращается финансирование турецкой государственной казны из армянских источников, и в то же время пресекается возможность проникновения возможных угроз в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a> через импорт товаров конечного потребления из враждебно настроенной страны", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
сша
нагорный карабах
турция
армения
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сша, нагорный карабах, турция, армения, в мире

Правительство Армении запретило импорт турецких товаров

16:19 21.10.2020 (обновлено: 16:33 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Бесик Пипия Дом правительства Армении на площади Республики.
Дом правительства Армении на площади Республики. - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Бесик Пипия
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ЕРЕВАН, 21 окт – РИА Новости. Правительство Армении временно запретило импорт турецких товаров, решение вступит в силу 31 декабря, сообщили в среду в пресс-службе кабмина.
"Правительство Республики Армения решением от 20 октября ввело временный запрет на импорт товаров конечного потребления турецкого происхождения. Запрет вступит в силу с 31 декабря 2020 года", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что ограничение импорта товаров турецкого происхождения преследует цели безопасности, "учитывая многочисленные подтвержденные факты пособничества и открытой поддержки Турцией военных и террористических действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.)".
"Запретом на импорт товаров турецкого происхождения прекращается финансирование турецкой государственной казны из армянских источников, и в то же время пресекается возможность проникновения возможных угроз в Армению через импорт товаров конечного потребления из враждебно настроенной страны", - говорится в сообщении.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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