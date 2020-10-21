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В Кремле оценили публикацию CNN о планах по испытаниям "Буревестника"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал "с большим зазором по доверию" относиться к публикации CNN о планах России возобновить испытания... РИА Новости, 21.10.2020
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россия
арктика
дмитрий песков
безопасность
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> призвал "с большим зазором по доверию" относиться к публикации <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN</a> о планах России возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>.Телеканал CNN со ссылкой спутниковые снимки компании Planet Labs утверждает, что Россия якобы готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" на полигоне на <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Новой Земле</a>.
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россия, арктика, дмитрий песков, безопасность

В Кремле оценили публикацию CNN о планах по испытаниям "Буревестника"

12:50 21.10.2020 (обновлено: 13:01 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Минобороны РФИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Минобороны РФ
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал "с большим зазором по доверию" относиться к публикации CNN о планах России возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" в Арктике.

"Что касается публикации CNN, здесь мы предложили бы, скажем так, с большим зазором по доверию к достоверности таких новостей относиться и ориентироваться на официальную информацию, которая поступает от российской стороны", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о публикации CNN о планах России возобновить испытания "Буревестника" в Арктике.

Танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 08:00
"Они сильны как никогда": в НАТО оценили мощь армии России
Телеканал CNN со ссылкой спутниковые снимки компании Planet Labs утверждает, что Россия якобы готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" на полигоне на Новой Земле.
 
РоссияАрктикаДмитрий ПесковБезопасность
 
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