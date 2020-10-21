https://ria.ru/20201021/arktika-1580805046.html
В Кремле оценили публикацию CNN о планах по испытаниям "Буревестника"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал "с большим зазором по доверию" относиться к публикации CNN о планах России возобновить испытания... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T12:50
2020-10-21T12:50
2020-10-21T13:01
россия
арктика
дмитрий песков
безопасность
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> призвал "с большим зазором по доверию" относиться к публикации <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN</a> о планах России возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>.Телеканал CNN со ссылкой спутниковые снимки компании Planet Labs утверждает, что Россия якобы готовится возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" на полигоне на <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Новой Земле</a>.
https://ria.ru/20201009/armiya-analiz-britantsy-1578906377.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, дмитрий песков, безопасность