https://ria.ru/20201021/arktika-1580779261.html

Мысы и острова в российской Арктике получили официальные названия

Некоторые острова и мысы, расположенные в российской части Арктики, получили официальные названия, сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:02

2020-10-21T11:02

2020-10-21T11:02

земля франца-иосифа

земля - риа наука

арктика

новая земля

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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Некоторые острова и мысы, расположенные в российской части <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a>, получили официальные названия, сообщает пресс-служба правительства РФ.Отмечается, что названия присвоены десяти географическим объектам, среди которых мысы и острова, находящиеся на архипелаге <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Новая Земля</a>. Они образовались из-за таяния ледников и были обнаружены Гидрографической службой Северного флота.Еще два острова, входящие в состав архипелага <a href="http://ria.ru/location_Zemlja_Franca-Iosifa/" target="_blank" data-auto="true">Земля Франца-Иосифа</a>, получили названия Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук."Теперь эти мысы и острова нанесут на топографические и навигационные морские карты", - подчеркнули в пресс-службе правительства.

https://ria.ru/20201015/arktika-1579946987.html

https://ria.ru/20201013/arktika-1579573658.html

земля франца-иосифа

арктика

новая земля

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля франца-иосифа, земля - риа наука, арктика, новая земля