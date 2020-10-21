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https://ria.ru/20201021/arktika-1580779261.html
Мысы и острова в российской Арктике получили официальные названия
Некоторые острова и мысы, расположенные в российской части Арктики, получили официальные названия, сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T11:02
2020-10-21T11:02
земля франца-иосифа
земля - риа наука
арктика
новая земля
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<strong>МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.</strong> Некоторые острова и мысы, расположенные в российской части <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a>, получили официальные названия, сообщает пресс-служба правительства РФ.Отмечается, что названия присвоены десяти географическим объектам, среди которых мысы и острова, находящиеся на архипелаге <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Новая Земля</a>. Они образовались из-за таяния ледников и были обнаружены Гидрографической службой Северного флота.Еще два острова, входящие в состав архипелага <a href="http://ria.ru/location_Zemlja_Franca-Iosifa/" target="_blank" data-auto="true">Земля Франца-Иосифа</a>, получили названия Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук."Теперь эти мысы и острова нанесут на топографические и навигационные морские карты", - подчеркнули в пресс-службе правительства.
https://ria.ru/20201015/arktika-1579946987.html
https://ria.ru/20201013/arktika-1579573658.html
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земля франца-иосифа, земля - риа наука, арктика, новая земля

Мысы и острова в российской Арктике получили официальные названия

11:02 21.10.2020
 
© Фото : Никита КузнецовЛедовая база на мысе Баранова (Северная Земля)
Ледовая база на мысе Баранова (Северная Земля) - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Никита Кузнецов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Некоторые острова и мысы, расположенные в российской части Арктики, получили официальные названия, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Несколько безымянных мысов и островов, расположенных в российской части Арктики, получили официальные названия. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что названия присвоены десяти географическим объектам, среди которых мысы и острова, находящиеся на архипелаге Новая Земля. Они образовались из-за таяния ледников и были обнаружены Гидрографической службой Северного флота.
"Эти мысы и острова будут носить имена заслуженных ветеранов-гидрографов, многие из которых трудились в годы Великой Отечественной войны. В частности, это мыс Буланова, мыс Афанасенкова, мыс Адмирала Владимирского, мыс Мамонтова, мыс Мороза, остров Бухмейера, остров Осокина и остров Кузнецова", - добавляется в сообщении.
Еще два острова, входящие в состав архипелага Земля Франца-Иосифа, получили названия Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук.
"Теперь эти мысы и острова нанесут на топографические и навигационные морские карты", - подчеркнули в пресс-службе правительства.
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Земля Франца-ИосифаЗемля - РИА НаукаАрктикаНовая Земля
 
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