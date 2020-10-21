Мысы и острова в российской Арктике получили официальные названия
© Фото : Никита КузнецовЛедовая база на мысе Баранова (Северная Земля)
© Фото : Никита Кузнецов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Некоторые острова и мысы, расположенные в российской части Арктики, получили официальные названия, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Несколько безымянных мысов и островов, расположенных в российской части Арктики, получили официальные названия. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что названия присвоены десяти географическим объектам, среди которых мысы и острова, находящиеся на архипелаге Новая Земля. Они образовались из-за таяния ледников и были обнаружены Гидрографической службой Северного флота.
"Эти мысы и острова будут носить имена заслуженных ветеранов-гидрографов, многие из которых трудились в годы Великой Отечественной войны. В частности, это мыс Буланова, мыс Афанасенкова, мыс Адмирала Владимирского, мыс Мамонтова, мыс Мороза, остров Бухмейера, остров Осокина и остров Кузнецова", - добавляется в сообщении.
Еще два острова, входящие в состав архипелага Земля Франца-Иосифа, получили названия Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук.
"Теперь эти мысы и острова нанесут на топографические и навигационные морские карты", - подчеркнули в пресс-службе правительства.
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