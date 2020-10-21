https://ria.ru/20201021/agrarii-1580902939.html

Воронежские аграрии вывели регион в число лидеров в стране

Воронежские аграрии, получив рекордные 6 миллионов тонн зерна, вывели регион в число лидеров сельскохозяйственной отрасти страны, несмотря на сложные погодные... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T20:50

2020-10-21T20:50

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воронежская область

россия

владимир нетесов

воронежская областная дума

воронежская область

экономика

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<strong>ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Воронежские аграрии, получив рекордные 6 миллионов тонн зерна, вывели регион в число лидеров сельскохозяйственной отрасти страны, несмотря на сложные погодные условия и пандемию COVID, заявил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Voronezhskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской областной думы</a> <a href="http://ria.ru/person_vladimir-netesov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Нетесов</a>.По данным Воронежского центра оценки качества зерна, 70% обследованного зерна является продовольственным (из них 1 и 2 классов — 2%, 3 класса — 27%, 4 класса — 41%), 30% — фуражным. Продовольственное зерно пшеницы 1 и 2 классов в этом году было зафиксировано впервые. Полученный урожай обеспечит внутренние потребности области и пойдет на продажу в другие регионы и страны.Он отметил, что во многом такой результат стал возможен благодаря реализуемым в области мерам государственной поддержки аграрной сферы.Спикер облдумы напомнил, что в этом году депутаты регионального парламента заложили правовые основы для развития органического земледелия в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>. В частности, в июле был принят закон "О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции". Он устанавливает полномочия органов власти, определяет направления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии производства органической продукции, в том числе их информационное и методическое обеспечение.Программа областной поддержки производителей органической продукции включает возмещение 100% затрат на сертификацию органического производства и 50% затрат на приобретение и внесение препаратов, разрешенных в органическом сельском хозяйстве. Для "зеленых" агропредприятий разрабатывается и еще ряд мер поддержки, в том числе погектарная. Также в Воронежской области утверждена "дорожная карта" развития производства органической продукции до 2022 года.

https://ria.ru/20200910/voronezh-1577049747.html

https://ria.ru/20200901/shkoly-1576598450.html

https://ria.ru/20200825/voronezh-1576270444.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, экономика