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Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20201021/agrarii-1580902939.html
Воронежские аграрии вывели регион в число лидеров в стране
Воронежские аграрии, получив рекордные 6 миллионов тонн зерна, вывели регион в число лидеров сельскохозяйственной отрасти страны, несмотря на сложные погодные... РИА Новости, 21.10.2020
2020-10-21T20:50
2020-10-21T20:50
воронежская область
россия
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
экономика
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<strong>ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости.</strong> Воронежские аграрии, получив рекордные 6 миллионов тонн зерна, вывели регион в число лидеров сельскохозяйственной отрасти страны, несмотря на сложные погодные условия и пандемию COVID, заявил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Voronezhskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской областной думы</a> <a href="http://ria.ru/person_vladimir-netesov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Нетесов</a>.По данным Воронежского центра оценки качества зерна, 70% обследованного зерна является продовольственным (из них 1 и 2 классов — 2%, 3 класса — 27%, 4 класса — 41%), 30% — фуражным. Продовольственное зерно пшеницы 1 и 2 классов в этом году было зафиксировано впервые. Полученный урожай обеспечит внутренние потребности области и пойдет на продажу в другие регионы и страны.Он отметил, что во многом такой результат стал возможен благодаря реализуемым в области мерам государственной поддержки аграрной сферы.Спикер облдумы напомнил, что в этом году депутаты регионального парламента заложили правовые основы для развития органического земледелия в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>. В частности, в июле был принят закон "О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции". Он устанавливает полномочия органов власти, определяет направления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии производства органической продукции, в том числе их информационное и методическое обеспечение.Программа областной поддержки производителей органической продукции включает возмещение 100% затрат на сертификацию органического производства и 50% затрат на приобретение и внесение препаратов, разрешенных в органическом сельском хозяйстве. Для "зеленых" агропредприятий разрабатывается и еще ряд мер поддержки, в том числе погектарная. Также в Воронежской области утверждена "дорожная карта" развития производства органической продукции до 2022 года.
https://ria.ru/20200910/voronezh-1577049747.html
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россия, владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, экономика

Воронежские аграрии вывели регион в число лидеров в стране

20:50 21.10.2020
 
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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ВОРОНЕЖ, 21 окт - РИА Новости. Воронежские аграрии, получив рекордные 6 миллионов тонн зерна, вывели регион в число лидеров сельскохозяйственной отрасти страны, несмотря на сложные погодные условия и пандемию COVID, заявил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

"Показатель сбора зерновых в 2020 году в Воронежской области составил рекордные 6 миллионов тонн. Это самый высокий показатель за всю историю сельскохозяйственной отрасли в регионе", - говорится в сообщении заксобрания. Предыдущий рекорд по сбору зерна в Воронежской области был зафиксирован в 2017 году - 5 миллионов 992 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур.

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По данным Воронежского центра оценки качества зерна, 70% обследованного зерна является продовольственным (из них 1 и 2 классов — 2%, 3 класса — 27%, 4 класса — 41%), 30% — фуражным. Продовольственное зерно пшеницы 1 и 2 классов в этом году было зафиксировано впервые. Полученный урожай обеспечит внутренние потребности области и пойдет на продажу в другие регионы и страны.

"За этими цифрами стоит колоссальный труд воронежцев, работающих в сельскохозяйственной отрасли. Несмотря на погодные условия и непростую обстановку, сложившуюся в связи с пандемией, нашим аграриям в очередной раз удалось вывести регион в число лидеров", - сказал Нетесов.

Он отметил, что во многом такой результат стал возможен благодаря реализуемым в области мерам государственной поддержки аграрной сферы.
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"В 2020 году в областном бюджете на поддержку сельского хозяйства заложено порядка 9 миллиардов рублей. Аграрный сектор является одним из локомотивов развития нашей экономики, поэтому особенно важно здесь сохранить уровень поддержки, а также обеспечить привлечение дополнительных инвестиций", - добавил Нетесов.

Спикер облдумы напомнил, что в этом году депутаты регионального парламента заложили правовые основы для развития органического земледелия в Воронежской области. В частности, в июле был принят закон "О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции". Он устанавливает полномочия органов власти, определяет направления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии производства органической продукции, в том числе их информационное и методическое обеспечение.
Программа областной поддержки производителей органической продукции включает возмещение 100% затрат на сертификацию органического производства и 50% затрат на приобретение и внесение препаратов, разрешенных в органическом сельском хозяйстве. Для "зеленых" агропредприятий разрабатывается и еще ряд мер поддержки, в том числе погектарная. Также в Воронежской области утверждена "дорожная карта" развития производства органической продукции до 2022 года.
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