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https://ria.ru/20201021/aeroflot-1580780273.html
"Аэрофлот" отменил сбор за переоформление билетов на рейсы по России
"Аэрофлот" разрешил пассажирам экономкласса, опаздывающим на самолет или решившим не лететь, менять билеты без доплат. РИА Новости, 21.10.2020
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туризм
россия
аэрофлот
общество
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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" разрешил пассажирам экономкласса, опаздывающим на самолет или решившим не лететь, менять билеты без доплат.Как следует из сообщения, авиакомпания отменяет сбор за внесение изменений в проездные документы по всем внутрироссийским направлениям. Это правило действует для всех билетов с датой вылета до 25 марта 2021 года, приобретенных начиная с 16 октября.Для внесения изменений и переоформления билета нужно обратиться по месту его приобретения или в контакт-центр "Аэрофлота" не позднее чем за 30 минут до вылета.Ранее "Аэрофлот" отменял сбор за переоформление билетов, купленных в июне, но тогда бесплатно поменять их можно было не позднее, чем за два дня до отправки рейса.
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россия, аэрофлот, общество

"Аэрофлот" отменил сбор за переоформление билетов на рейсы по России

11:09 21.10.2020 (обновлено: 13:39 21.10.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРабота офиса продаж компании "Аэрофлот"
Работа офиса продаж компании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" разрешил пассажирам экономкласса, опаздывающим на самолет или решившим не лететь, менять билеты без доплат.
Как следует из сообщения, авиакомпания отменяет сбор за внесение изменений в проездные документы по всем внутрироссийским направлениям. Это правило действует для всех билетов с датой вылета до 25 марта 2021 года, приобретенных начиная с 16 октября.
Для внесения изменений и переоформления билета нужно обратиться по месту его приобретения или в контакт-центр "Аэрофлота" не позднее чем за 30 минут до вылета.
Ранее "Аэрофлот" отменял сбор за переоформление билетов, купленных в июне, но тогда бесплатно поменять их можно было не позднее, чем за два дня до отправки рейса.
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