https://ria.ru/20201021/aeroflot-1580780273.html

"Аэрофлот" отменил сбор за переоформление билетов на рейсы по России

"Аэрофлот" разрешил пассажирам экономкласса, опаздывающим на самолет или решившим не лететь, менять билеты без доплат. РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T11:09

2020-10-21T11:09

2020-10-21T13:39

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общество

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<strong>МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" разрешил пассажирам экономкласса, опаздывающим на самолет или решившим не лететь, менять билеты без доплат.Как следует из сообщения, авиакомпания отменяет сбор за внесение изменений в проездные документы по всем внутрироссийским направлениям. Это правило действует для всех билетов с датой вылета до 25 марта 2021 года, приобретенных начиная с 16 октября.Для внесения изменений и переоформления билета нужно обратиться по месту его приобретения или в контакт-центр "Аэрофлота" не позднее чем за 30 минут до вылета.Ранее "Аэрофлот" отменял сбор за переоформление билетов, купленных в июне, но тогда бесплатно поменять их можно было не позднее, чем за два дня до отправки рейса.

https://ria.ru/20181008/1530209230.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аэрофлот, общество