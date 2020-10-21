https://ria.ru/20201021/adygeya-1580832613.html

В Адыгее провели переговоры с возможным резидентом индустриального парка

Власти Адыгеи провели переговоры с потенциальным резидентом индустриального парка "Яблоновский" компанией SFT Group, которая рассматривает площадку для... РИА Новости, 21.10.2020

2020-10-21T15:03

2020-10-21T15:03

2020-10-21T15:03

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

республика адыгея

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 21 окт - РИА Новости.</strong> Власти Адыгеи провели переговоры с потенциальным резидентом индустриального парка "Яблоновский" компанией SFT Group, которая рассматривает площадку для строительства завода по производству гофроупаковки, сообщает пресс-служба главы Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурата Кумпилова</a>.Ранее сообщалось о создании в Адыгее индустриального парка "Яблоновский" для привлечения резидентов, которые разместят там промышленные объекты. Одним из первых участников проекта может стать компания SFT Group, перспективы сотрудничества власти республики обсудили с представителями компании, сообщает пресс-служба Кумпилова.Со ссылкой на представителя компании сообщается, что стратегия развития SFT Group предусматривает создание нового производства на юге России. "С учетом ряда аспектов Адыгея рассматривается как один из перспективных регионов для вложения инвестиций и строительства завода по производству гофроупаковки. По мощности он будет сравним с действующим в Адыгее предприятием ООО "Картонтара", который входит в SFT Gpoup. Предположительные сроки реализации проекта: 2022 – 2025 годы. Работа над ним началась с подбора инвестиционной площадки. Планируется, что новый завод будет построен на территории промышленной зоны "Яблоновский", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас решаются вопросы создания в индустриальном парке необходимой инженерной инфраструктуры, обеспечения площадки электро-, газо- и водоснабжением, прорабатываются варианты организации подъездных путей."Сегодня мне показали территорию. Это очень перспективная инвестплощадка. Понравился и системный подход руководства республики к привлечению инвестиций, созданию данного технопарка, а также топография и заявленная инфраструктура. Однозначно, индустриальный парк "Яблоновский" будет активно развиваться. Мы заинтересованы стать его резидентами и вкладывать инвестиции в производство на территории Адыгеи", - приводит пресс-служба Кумпилов слова директора по гофродивизиону SFT Group Дениса Белковского.Отмечается, что дальнейшие переговоры стороны планируют провести после разработки технико-экономических обоснований проекта.

https://ria.ru/20201019/adygeya-1580555463.html

https://ria.ru/20200910/adygeya-1577064911.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мурат кумпилов, республика адыгея, экономика