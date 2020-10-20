https://ria.ru/20201020/zhile-1580644005.html

Порядка 340 липчан получили новое жилье по нацпроекту

Новое жилье получили 340 жителей Липецка по программе расселения аварийного и ветхого жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T14:04

2020-10-20T14:04

2020-10-20T14:04

липецкая область

игорь артамонов

жилье

липецкая область

липецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152187/05/1521870574_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_301b10230dc7300f74e8c1a41f508b80.jpg

<strong>ЛИПЕЦК, 20 окт — РИА Новости.</strong> Новое жилье получили 340 жителей <a href="http://ria.ru/location_Lipeck/" target="_blank" data-auto="true">Липецка</a> по программе расселения аварийного и ветхого жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, девять тысяч квадратных метров жилых помещений приобретены в новостройках по программе. Артамонов отметил, что расселение граждан продолжится, и для реализации программы переселения администрация Липецка заключила муниципальный контракт на строительство 17-этажного дома. Площадь новых квартир составит более шести тысяч квадратных метров.Всего в <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> до 2025 года в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" планируют расселить 251 аварийный дом. На эти цели из бюджетов разных уровней выделены свыше 4,5 миллиардов рублей."Мы активно решаем проблему переселения из ветхого и аварийного жилья. Планируем и дальше строить дома для переселенцев по муниципальному заказу", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201015/zhile-1579903185.html

липецкая область

липецк

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, жилье, липецкая область, липецк