https://ria.ru/20201020/zhile-1580644005.html
Порядка 340 липчан получили новое жилье по нацпроекту
Новое жилье получили 340 жителей Липецка по программе расселения аварийного и ветхого жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T14:04
2020-10-20T14:04
2020-10-20T14:04
липецкая область
игорь артамонов
жилье
липецкая область
липецк
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<strong>ЛИПЕЦК, 20 окт — РИА Новости.</strong> Новое жилье получили 340 жителей <a href="http://ria.ru/location_Lipeck/" target="_blank" data-auto="true">Липецка</a> по программе расселения аварийного и ветхого жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, девять тысяч квадратных метров жилых помещений приобретены в новостройках по программе. Артамонов отметил, что расселение граждан продолжится, и для реализации программы переселения администрация Липецка заключила муниципальный контракт на строительство 17-этажного дома. Площадь новых квартир составит более шести тысяч квадратных метров.Всего в <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> до 2025 года в рамках реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" планируют расселить 251 аварийный дом. На эти цели из бюджетов разных уровней выделены свыше 4,5 миллиардов рублей."Мы активно решаем проблему переселения из ветхого и аварийного жилья. Планируем и дальше строить дома для переселенцев по муниципальному заказу", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20201015/zhile-1579903185.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, жилье, липецкая область, липецк