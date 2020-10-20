https://ria.ru/20201020/zhaparov-1580579449.html

Верховный суд оправдал и.о. президента Киргизии по делу 2012 года

Верховный суд Киргизии оправдал и.о. президента страны Садыра Жапарова по делу о попытке насильственного захвата власти во время беспорядков в 2012 году,... РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T07:42

2020-10-20T07:42

2020-10-20T07:42

протесты в бишкеке

садыр жапаров

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580060935_0:102:2920:1746_1400x0_80_0_0_c45a508db979c6f5cad081f5325023fa.jpg

<strong>БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Верховный суд <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> оправдал и.о. президента страны <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> по делу о попытке насильственного захвата власти во время беспорядков в 2012 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По его словам, также оправдан соратник Жапарова, новый глава госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.В 2012 году на центральной площади <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> проходил митинг за национализацию золоторудного предприятия Кумтор, который перерос в попытку штурма парламента и столкновения протестующих с силовиками. Среди организаторов митинга были Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев, впоследствии задержанные и обвиненные в попытке захвата власти.

https://ria.ru/20201019/zhaparov-1580436944.html

1

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, бишкек, киргизия, в мире