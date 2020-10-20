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Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201020/zhaparov-1580579449.html
Верховный суд оправдал и.о. президента Киргизии по делу 2012 года
Верховный суд Киргизии оправдал и.о. президента страны Садыра Жапарова по делу о попытке насильственного захвата власти во время беспорядков в 2012 году,... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T07:42
2020-10-20T07:42
протесты в бишкеке
садыр жапаров
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости.</strong> Верховный суд <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> оправдал и.о. президента страны <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> по делу о попытке насильственного захвата власти во время беспорядков в 2012 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По его словам, также оправдан соратник Жапарова, новый глава госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.В 2012 году на центральной площади <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> проходил митинг за национализацию золоторудного предприятия Кумтор, который перерос в попытку штурма парламента и столкновения протестующих с силовиками. Среди организаторов митинга были Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев, впоследствии задержанные и обвиненные в попытке захвата власти.
https://ria.ru/20201019/zhaparov-1580436944.html
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садыр жапаров, бишкек, киргизия, в мире

Верховный суд оправдал и.о. президента Киргизии по делу 2012 года

07:42 20.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИ.о. президента Киргизии Садыр Жапаров
И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости. Верховный суд Киргизии оправдал и.о. президента страны Садыра Жапарова по делу о попытке насильственного захвата власти во время беспорядков в 2012 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Садыр Жапаров оправдан коллегией судей за отсутствием состава преступления", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, также оправдан соратник Жапарова, новый глава госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.
В 2012 году на центральной площади Бишкеке проходил митинг за национализацию золоторудного предприятия Кумтор, который перерос в попытку штурма парламента и столкновения протестующих с силовиками. Среди организаторов митинга были Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев, впоследствии задержанные и обвиненные в попытке захвата власти.
Новоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 10:53Протесты в Бишкеке
И.о. президента Киргизии Жапаров назвал условие участия в выборах
 
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