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https://ria.ru/20201020/zaryadka-1580719456.html
Xiaomi показала быструю портативную зарядку за 1000 рублей
Компания Xiaomi представила новый внешний аккумулятор, получивший название Mi Power Bank 3 Pocket Edition. О гаджете сообщает Gizmochina. РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T19:18
2020-10-20T19:19
риа наука
xiaomi inc
технологии
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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Компания Xiaomi представила новый внешний аккумулятор, получивший название Mi Power Bank 3 Pocket Edition. О гаджете <u><a href="https://www.gizmochina.com/2020/10/20/xiaomi-mi-power-bank-3-pocket-edition-price-specs-features/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> Gizmochina.Pocket в названии означает сравнительно небольшие размеры по меркам устройств с емкостью в 10000 мАч. При массе в 200 граммов, "банка силы" имеет размеры 90 x 63,9 x 24,4 миллиметра. Аккумулятор способен заряжать устройства на максимальной мощности в 22,5 ватт, то есть, здесь есть быстрая зарядка. Но Mi Power Bank 3 Pocket Edition работает и со слаботочными устройствами, вроде фитнес-браслетов. Гаджет оснащен четырьмя портами — 2 USB Type-A, USB Type-C и microUSB.Пока новая портативная зарядка доступна лишь на китайском рынке. Там ее предлагают за 99 юаней (чуть больше 1000 рублей).
https://ria.ru/20201017/novinki-oktyabrya-1580183084.html
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xiaomi inc, технологии

Xiaomi показала быструю портативную зарядку за 1000 рублей

19:18 20.10.2020 (обновлено: 19:19 20.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании Xiaomi
Логотип компании Xiaomi - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Компания Xiaomi представила новый внешний аккумулятор, получивший название Mi Power Bank 3 Pocket Edition. О гаджете сообщает Gizmochina.
Pocket в названии означает сравнительно небольшие размеры по меркам устройств с емкостью в 10000 мАч. При массе в 200 граммов, "банка силы" имеет размеры 90 x 63,9 x 24,4 миллиметра.
Презентация смартфона iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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Аккумулятор способен заряжать устройства на максимальной мощности в 22,5 ватт, то есть, здесь есть быстрая зарядка. Но Mi Power Bank 3 Pocket Edition работает и со слаботочными устройствами, вроде фитнес-браслетов. Гаджет оснащен четырьмя портами — 2 USB Type-A, USB Type-C и microUSB.
Пока новая портативная зарядка доступна лишь на китайском рынке. Там ее предлагают за 99 юаней (чуть больше 1000 рублей).
 
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РИА НаукаXiaomi IncТехнологии
 
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