https://ria.ru/20201020/zaryadka-1580719456.html

Xiaomi показала быструю портативную зарядку за 1000 рублей

Компания Xiaomi представила новый внешний аккумулятор, получивший название Mi Power Bank 3 Pocket Edition. О гаджете сообщает Gizmochina. РИА Новости, 20.10.2020

2020-10-20T19:18

2020-10-20T19:18

2020-10-20T19:19

риа наука

xiaomi inc

технологии

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<strong>МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.</strong> Компания Xiaomi представила новый внешний аккумулятор, получивший название Mi Power Bank 3 Pocket Edition. О гаджете <u><a href="https://www.gizmochina.com/2020/10/20/xiaomi-mi-power-bank-3-pocket-edition-price-specs-features/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> Gizmochina.Pocket в названии означает сравнительно небольшие размеры по меркам устройств с емкостью в 10000 мАч. При массе в 200 граммов, "банка силы" имеет размеры 90 x 63,9 x 24,4 миллиметра. Аккумулятор способен заряжать устройства на максимальной мощности в 22,5 ватт, то есть, здесь есть быстрая зарядка. Но Mi Power Bank 3 Pocket Edition работает и со слаботочными устройствами, вроде фитнес-браслетов. Гаджет оснащен четырьмя портами — 2 USB Type-A, USB Type-C и microUSB.Пока новая портативная зарядка доступна лишь на китайском рынке. Там ее предлагают за 99 юаней (чуть больше 1000 рублей).

https://ria.ru/20201017/novinki-oktyabrya-1580183084.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, технологии